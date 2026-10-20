Україна не програє війну, але ми втрачаємо людей і час, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює різні формати припинення вогню, щоб домогтися деескалації та завершення війни, однак російське керівництво відмовилося від пропозиції припинити взаємні удари по найчутливіших об'єктах енергетики.

Про це заявив голова держави під час пресконференції в Осло, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Росію та перемир'я

"Україна негайно підтримала американську пропозицію енергетичного перемир'я, але Росія відповіла продовженням своїх атак. Ми пропонували багато опцій, ми готові не завдавати ударів по чутливих частинах російського енергетичного сектору, якщо Росія перестане обстрілювати наші. Путін сказав ні, але ми працюємо над тим, щоб знайти рішення", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що війна позбавляє українських дітей нормального дитинства, а людей — можливості жити повноцінним життям.

"Щодо того, чи програємо ми війну. Звісно, ми не програємо війну. Але ми втрачаємо людей через російські атаки. Ми втрачаємо людей і час, бо наші діти не бачать, не мають реального життя, дитинства. Усі люди не мають. Це дуже прикро... Саме тому нам потрібно якнайшвидше завершити цю війну. Ми готові до переговорів. Це важливо для нас. Ми готові. І дасть бог… і наші сильні солдати… Вони стоять міцно на полі бою, і це допомагає мені бути сильним під час будь-яких переговорів", — наголосив він.

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Гарантії безпеки та тристороння зустріч

Американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути сильними. Різні пропозиції вже зафіксовані в документі, зазначив Зеленський.

"Ми обговорювали різні пропозиції: НАТО, стаття 5, гарантії на зразок статті 5 — є різні гарантії безпеки, які є на папері, в документі і які Стів передасть росіянам, і почуємо про їхню відповідь через день", — зауважив він.

Зеленський додав, що говорив із Віткоффом про тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії, а не про переговори за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

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Про майбутнє України

Зеленський заявив, що будь-які переговори щодо майбутнього України мають відбуватися за участю української сторони.

"Якщо йдеться про Україну та наше майбутнє, це прийнятно лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло" — наголосив президент.