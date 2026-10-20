Трамп, ймовірно, прагне примусити Україну до миру з РФ до грудня заради саміту G20 з Путіним, - WP

Кремль сприймає останній розворот адміністрації Дональда Трампа проти Володимира Зеленського як великий тріумф і ознаку того, що Захід остаточно втрачає запал підтримувати Україну. Аналітики вважають, що Вашингтон може домагатися мирної угоди між РФ та Україною до грудня, аби Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Маямі.

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Що змінилося за 10 днів

Як пише видання, за 10 днів від останньої телефонної розмови Путіна й Трампа президент США:

оголосив про звільнення від санкцій для постачань російського дизеля на світовий ринок;

обмежив Україні доступ до важливих супутникових систем на полі бою;

відклав нові масштабні санкції проти Росії;

закликав до усунення Зеленського;

затримав постачання критично важливих ракет-перехоплювачів.

Раніше, у понеділок, Трамп знову розкритикував українського лідера, заявивши, що "настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

Частину цих тверджень — зокрема щодо Starshield і розвідданих — американські посадовці заперечують.

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Можлива мета Трампа

Російський академік, близький до дипломатів, який говорив анонімно, сказав: "Усе це сталося після їхньої телефонної розмови. Ймовірно, Путіну вдалося переконати Трампа".

Колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід припускає, що Трамп шукав тему для проміжних виборів, а Зеленський став на заваді, після того, як назвав його "слабким" через угоду про дизель.

Колишній високопосадовий представник американської розвідки, що говорив анонімно, вважає, що Трамп підсвідомо переконаний, що Україна не зможе виграти війну.

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Експерт Фонду Карнегі Ендрю Вайс переконаний, що Вашингтон прагне змусити Україну до угоди з РФ до грудня цього року. Раніше Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Маямі.

"Єдине, що я можу сказати: це пов'язано з віхами на шляху до зустрічі G20 у грудні", — сказав він.

За його словами, росіяни використали Трампа "як таран, щоб змусити Україну здати Донбас" й укласти мир на умовах Москви.

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