Трамп, вероятно, стремится заставить Украину заключить мир с РФ до декабря ради саммита "Группы двадцати" с Путиным, — WP

Кремль воспринимает последний разворот администрации Дональда Трампа против Владимира Зеленского как большой триумф и признак того, что Запад окончательно теряет энтузиазм в поддержке Украины. Аналитики полагают, что Вашингтон может добиваться мирного соглашения между РФ и Украиной до декабря, чтобы Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что изменилось за 10 дней

Как пишет издание, за 10 дней с момента последнего телефонного разговора Путина и Трампа президент США:

объявил об освобождении от санкций поставок российского дизельного топлива на мировой рынок;

ограничил Украине доступ к важным спутниковым системам на поле боя;

отложил новые масштабные санкции против России;

призвал к отстранению Зеленского;

приостановил поставки критически важных ракет-перехватчиков.

Ранее, в понедельник, Трамп вновь раскритиковал украинского лидера, заявив, что "настало время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины".

Часть этих утверждений — в частности, касающихся Starshield и разведданных — американские чиновники опровергают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский призвал Навроцкого повлиять на Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" для Украины

Возможная цель Трампа

Российский академик, близкий к дипломатам, который говорил анонимно, сказал: "Все это произошло после их телефонного разговора. Вероятно, Путину удалось убедить Трампа".

Бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид предполагает, что Трамп искал тему для промежуточных выборов, а Зеленский стал ему помехой, назвав его "слабым" из-за соглашения о дизельном топливе.

Бывший высокопоставленный представитель американской разведки, говоривший на условиях анонимности, считает, что Трамп подсознательно убежден, что Украина не сможет выиграть войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в Мар-а-Лаго

Эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс убежден, что Вашингтон стремится заставить Украину заключить соглашение с РФ до декабря этого года. Ранее Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами.

"Единственное, что я могу сказать: это связано с вехами на пути к встрече G20 в декабре", — сказал он.

По его словам, россияне использовали Трампа "как таран, чтобы заставить Украину сдать Донбасс" и заключить мир на условиях Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа может предложить Путину "заморозку" войны или обмен Донбасса на вступление Украины в НАТО, — FT