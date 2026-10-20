Трамп, вероятно, стремится заставить Украину заключить мир с РФ до декабря ради саммита "Группы двадцати" с Путиным, — WP
Кремль воспринимает последний разворот администрации Дональда Трампа против Владимира Зеленского как большой триумф и признак того, что Запад окончательно теряет энтузиазм в поддержке Украины. Аналитики полагают, что Вашингтон может добиваться мирного соглашения между РФ и Украиной до декабря, чтобы Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами.
Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Что изменилось за 10 дней
Как пишет издание, за 10 дней с момента последнего телефонного разговора Путина и Трампа президент США:
- объявил об освобождении от санкций поставок российского дизельного топлива на мировой рынок;
- ограничил Украине доступ к важным спутниковым системам на поле боя;
- отложил новые масштабные санкции против России;
- призвал к отстранению Зеленского;
- приостановил поставки критически важных ракет-перехватчиков.
Ранее, в понедельник, Трамп вновь раскритиковал украинского лидера, заявив, что "настало время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины".
Часть этих утверждений — в частности, касающихся Starshield и разведданных — американские чиновники опровергают.
Возможная цель Трампа
Российский академик, близкий к дипломатам, который говорил анонимно, сказал: "Все это произошло после их телефонного разговора. Вероятно, Путину удалось убедить Трампа".
Бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид предполагает, что Трамп искал тему для промежуточных выборов, а Зеленский стал ему помехой, назвав его "слабым" из-за соглашения о дизельном топливе.
Бывший высокопоставленный представитель американской разведки, говоривший на условиях анонимности, считает, что Трамп подсознательно убежден, что Украина не сможет выиграть войну.
Эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс убежден, что Вашингтон стремится заставить Украину заключить соглашение с РФ до декабря этого года. Ранее Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами.
"Единственное, что я могу сказать: это связано с вехами на пути к встрече G20 в декабре", — сказал он.
По его словам, россияне использовали Трампа "как таран, чтобы заставить Украину сдать Донбасс" и заключить мир на условиях Москвы.
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