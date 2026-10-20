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Новости Встреча Трампа и Навроцкого
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Сикорский призвал Навроцкого повлиять на Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что президент страны Кароль Навроцкий должен использовать своё влияние на Дональда Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" в отношении Украины.

Об этом Сикорский рассказал в интервью агентству PAP, передает Цензор.НЕТ.

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"Ялта-2" и связи Навроцкого с Трампом

На вопрос, стоит ли просить Навроцкого воспользоваться знакомством с Трампом, Сикорский ответил, что делает это регулярно уже несколько месяцев.

"Если у него есть такие связи, как он утверждает, и он влияет на Дональда Трампа, то пришло время этим воспользоваться", — сказал он.

  • Образ "Ялты-2" отсылает к конференции 1945 года, на которой лидеры великих держав решали вопрос о послевоенном устройстве Европы.

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Сикорский напомнил, что Трамп заявляет о намерении положить конец войне России против Украины. Польша, по его словам, поддерживает цель, но не методы: "Более эффективным методом было бы усиление давления на агрессора, а не на жертву агрессии".

Министр не слышал публичных заявлений Навроцкого по этому поводу и надеется, что тот поговорил с Трампом. Снижать амбиции, по мнению Сикорского, должен российский диктатор Путин, а не Украина, которая защищается.

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Сикорский Радослав (613) территориальная целостность (403) Трамп Дональд (8462) Навроцкий Кароль (220)
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Топ комментарии
+6
Куди гірший сценарій,якщо голобородько продовжить своє перебування в кріслі на невизначений час.
Тоді,це буде дійсно найкраща операція вчк-фсб за весь час іх існування,як сказав Піонтковський.
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20.10.2026 20:07 Ответить
+5
Мюнхена - 2, пане, Мюнхена-2, а до Ялти - 2 ще далеко.
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20.10.2026 19:57 Ответить
+3
Впливати на нього словами немає ні можливості, ні сенсу.
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20.10.2026 20:51 Ответить

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