Сикорский призвал Навроцкого повлиять на Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" для Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что президент страны Кароль Навроцкий должен использовать своё влияние на Дональда Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" в отношении Украины.
Об этом Сикорский рассказал в интервью агентству PAP, передает Цензор.НЕТ.
"Ялта-2" и связи Навроцкого с Трампом
На вопрос, стоит ли просить Навроцкого воспользоваться знакомством с Трампом, Сикорский ответил, что делает это регулярно уже несколько месяцев.
"Если у него есть такие связи, как он утверждает, и он влияет на Дональда Трампа, то пришло время этим воспользоваться", — сказал он.
- Образ "Ялты-2" отсылает к конференции 1945 года, на которой лидеры великих держав решали вопрос о послевоенном устройстве Европы.
Сикорский напомнил, что Трамп заявляет о намерении положить конец войне России против Украины. Польша, по его словам, поддерживает цель, но не методы: "Более эффективным методом было бы усиление давления на агрессора, а не на жертву агрессии".
Министр не слышал публичных заявлений Навроцкого по этому поводу и надеется, что тот поговорил с Трампом. Снижать амбиции, по мнению Сикорского, должен российский диктатор Путин, а не Украина, которая защищается.
Что этому предшествовало?
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила 20 октября, что американские переговорщики полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, но этому помешала поддержка Европы.
- Сикорский ранее призвал Трампа оказать давление на российского агрессора вместо ужесточения требований к Киеву.
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