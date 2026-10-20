Сікорський закликав Навроцького вплинути на Трампа, щоб не допустити "Ялти-2" для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент країни Кароль Навроцький має використати свій вплив на Дональда Трампа, щоб не допустити "Ялти-2" щодо України.

Про це Сікорський розповів в інтерв'ю агентству PAP, передає Цензор.НЕТ.

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"Ялта-2" і зв'язки Навроцького з Трампом

На запитання, чи варто просити Навроцького скористатися знайомством із Трампом, Сікорський відповів, що робить це регулярно вже кілька місяців.

"Якщо він має такі зв'язки, як стверджує, і впливає на Дональда Трампа, то настав час цим скористатися", — сказав він.

Образ "Ялти-2" відсилає до конференції 1945 року, на якій лідери великих держав вирішували повоєнний устрій Європи.

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Сікорський нагадав, що Трамп заявляє про намір закінчити війну Росії проти України. Польща, за його словами, підтримує мету, але не методи: "Ефективнішим методом було б посилення тиску на агресора, а не на жертву агресії".

Міністр не чув публічних заяв Навроцького з цього приводу й сподівається, що той поговорив із Трампом. Знижувати амбіції, на думку Сікорського, має російський диктатор Путін, а не Україна, яка захищається.

Що передувало?

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила 20 жовтня, що американські переговорники півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, але цьому завадила підтримка Європи.

Сікорський раніше закликав Трампа спрямувати тиск на російського агресора замість посилення вимог до Києва.

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