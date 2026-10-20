УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14316 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Навроцького
1 615 16

Сікорський закликав Навроцького вплинути на Трампа, щоб не допустити "Ялти-2" для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент країни Кароль Навроцький має використати свій вплив на Дональда Трампа, щоб не допустити "Ялти-2" щодо України.

Про це Сікорський розповів в інтерв'ю агентству PAP, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ялта-2" і зв'язки Навроцького з Трампом

На запитання, чи варто просити Навроцького скористатися знайомством із Трампом, Сікорський відповів, що робить це регулярно вже кілька місяців.

"Якщо він має такі зв'язки, як стверджує, і впливає на Дональда Трампа, то настав час цим скористатися", — сказав він.

  • Образ "Ялти-2" відсилає до конференції 1945 року, на якій лідери великих держав вирішували повоєнний устрій Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про пропозицію Путіна зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль хоче території в подарунок

Сікорський нагадав, що Трамп заявляє про намір закінчити війну Росії проти України. Польща, за його словами, підтримує мету, але не методи: "Ефективнішим методом було б посилення тиску на агресора, а не на жертву агресії".

Міністр не чув публічних заяв Навроцького з цього приводу й сподівається, що той поговорив із Трампом. Знижувати амбіції, на думку Сікорського, має російський диктатор Путін, а не Україна, яка захищається.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон попередив Білий дім про "непередбачувані наслідки" скасування санкцій проти РФ

Автор: 

Сікорський Радослав (449) територіальна цілісність (343) Трамп Дональд (8502) Навроцький Кароль (220)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Куди гірший сценарій,якщо голобородько продовжить своє перебування в кріслі на невизначений час.
Тоді,це буде дійсно найкраща операція вчк-фсб за весь час іх існування,як сказав Піонтковський.
показати весь коментар
20.10.2026 20:07 Відповісти
+5
Мюнхена - 2, пане, Мюнхена-2, а до Ялти - 2 ще далеко.
показати весь коментар
20.10.2026 19:57 Відповісти
+3
Впливати на нього словами немає ні можливості, ні сенсу.
показати весь коментар
20.10.2026 20:51 Відповісти

Завантаження...

 
 