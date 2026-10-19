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Новини Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна
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Сікорський про пропозицію Путіна зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль хоче території в подарунок

Сікорський про зустріч Путіна, Сі та Трампа

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію Путіна щодо зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Перша Ялта визнавала радянське домінування над територією Східної Європи, яку контролювала Червона Армія. Тепер Путін хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити", - зазначив польський міністр.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
  • Рубіо підтвердив, що розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були.

Також читайте: Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи не хотів, - Трамп

Автор: 

путін володимир (13766) Сікорський Радослав (448) Сі Цзіньпін (459) Трамп Дональд (8490)
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Топ коментарі
+3
поляки знову стали нам друзі, коли зрозуміли, що Україна може і програти війну, а польські фермери московські танки не зупинять і їхню салярку на землю не виллють.

Ось так все швидко змінюється - і Бандера вже майже добрий хлопець...
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19.10.2026 12:16 Відповісти

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