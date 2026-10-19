Сікорський про пропозицію Путіна зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль хоче території в подарунок

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію Путіна щодо зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Перша Ялта визнавала радянське домінування над територією Східної Європи, яку контролювала Червона Армія. Тепер Путін хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити", - зазначив польський міністр.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Рубіо підтвердив, що розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були.

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