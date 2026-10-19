Сікорський про пропозицію Путіна зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль хоче території в подарунок
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію Путіна щодо зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Перша Ялта визнавала радянське домінування над територією Східної Європи, яку контролювала Червона Армія. Тепер Путін хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити", - зазначив польський міністр.
Що передувало?
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Ось так все швидко змінюється - і Бандера вже майже добрий хлопець...