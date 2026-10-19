Розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що розмови про можливу зустріч між лідерами США, Китаю та Росії дійсно відбувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Подробиці

"Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася", - зазначив він.

Рубіо додав, що Штати не бачать "нічого хорошого в цій війні".

"Ми бачимо в ній багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну через невдалий диверсійний напад або через те, що безпілотники, уражені засобами радіоелектронної боротьби, заходять на територію сусідньої країни", - підсумував держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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