Рубіо про призупинення санкцій проти РФ: Трамп хоче перевірити, чи є можливість для переговорів
Держсекретар США Марко Рубіо назвав рішення Дональда Трампа призупинити санкції проти РФ на 60 днів прагненням перевірити, чи зможуть наразі переговори з Україною та Росією дати позитивний результат.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Він хоче побачити, чи є можливість для переговорів, які тривають просто зараз як з Україною, так і з Росією, привести до чогось позитивного й уникнути, знаєте, ще одного катастрофічного року війни та конфлікту", - сказав він.
Готовність Путіна до миру
Також Рубіо запитали, які докази США насправді мують щодо того, що Путін відкритий до мирних переговорів і готовності сісти за стіл переговорів.
"Які докази? Ну, це... Я не знаю, це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте намагатися.
Іноді, на жаль, коли ці конфлікти є такими, про які ми говоримо зараз, вони складні, глибоко вкорінені, а в деяких випадках це глухий кут ... у якому жодна зі сторін не здобуває явних перемог, але обидві сторони завдають величезної шкоди", - додав він.
Дизельна угода
- 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
- За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада — ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".
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Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
- Нагадаємо, на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах російська влада кілька разів продовжувала заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця жовтня.
- Американський президент публічно заявляв, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. За його словами, дефіцит виник саме через війну в Україні, а не через війну США проти Ірану.
- Подібні заяви лунали й від інших американських політиків. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент казав, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.
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