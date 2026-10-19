Рубіо про призупинення санкцій проти РФ: Трамп хоче перевірити, чи є можливість для переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо назвав рішення Дональда Трампа призупинити санкції проти РФ на 60 днів прагненням перевірити, чи зможуть наразі переговори з Україною та Росією дати позитивний результат.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Він хоче побачити, чи є можливість для переговорів, які тривають просто зараз як з Україною, так і з Росією, привести до чогось позитивного й уникнути, знаєте, ще одного катастрофічного року війни та конфлікту", - сказав він.

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Готовність Путіна до миру

Також Рубіо запитали, які докази США насправді мують щодо того, що Путін відкритий до мирних переговорів і готовності сісти за стіл переговорів.

"Які докази? Ну, це... Я не знаю, це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте намагатися.

Іноді, на жаль, коли ці конфлікти є такими, про які ми говоримо зараз, вони складні, глибоко вкорінені, а в деяких випадках це глухий кут ... у якому жодна зі сторін не здобуває явних перемог, але обидві сторони завдають величезної шкоди", - додав він.

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Дизельна угода

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада — ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Нагадаємо, на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах російська влада кілька разів продовжувала заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця жовтня.

Американський президент публічно заявляв, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. За його словами, дефіцит виник саме через війну в Україні, а не через війну США проти Ірану.

Подібні заяви лунали й від інших американських політиків. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент казав, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.

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