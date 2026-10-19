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Новини Скасування санкцій проти Росії
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Рубіо про призупинення санкцій проти РФ: Трамп хоче перевірити, чи є можливість для переговорів

Чому Трамп призупинив санкції проти РФ: Рубіо пояснив

Держсекретар США Марко Рубіо назвав рішення Дональда Трампа призупинити санкції проти РФ на 60 днів прагненням перевірити, чи зможуть наразі переговори з Україною та Росією дати позитивний результат.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Він хоче побачити, чи є можливість для переговорів, які тривають просто зараз як з Україною, так і з Росією, привести до чогось позитивного й уникнути, знаєте, ще одного катастрофічного року війни та конфлікту", - сказав він.

Також читайте: РФ вимагає від США зняття санкцій в обмін на енергетичне перемир’я, - The Kyiv Independent

Готовність Путіна до миру

Також Рубіо запитали, які докази США насправді мують щодо того, що Путін відкритий до мирних переговорів і готовності сісти за стіл переговорів.

"Які докази? Ну, це... Я не знаю, це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте намагатися.

Іноді, на жаль, коли ці конфлікти є такими, про які ми говоримо зараз, вони складні, глибоко вкорінені, а в деяких випадках це глухий кут ... у якому жодна зі сторін не здобуває явних перемог, але обидві сторони завдають величезної шкоди", - додав він.

Читайте: Критика дизельної угоди між США та РФ є лицемірною з боку ЄС, - Бессент

Дизельна угода

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада — ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Нагадаємо, на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах російська влада кілька разів продовжувала заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця жовтня.
  • Американський президент публічно заявляв, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. За його словами, дефіцит виник саме через війну в Україні, а не через війну США проти Ірану.
  • Подібні заяви лунали й від інших американських політиків. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент казав, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.

Читайте: РФ побачила спроби тиску на Україну та йде на ескалацію, - Зеленський

Автор: 

росія (48322) санкції (9726) США (22964) Трамп Дональд (8490) Рубіо Марко (508)
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Топ коментарі
+10
Для того, щоб зрозуміть, що перед тобою - купа гімна, не обов'язково його їсти... Розумним людям вистачить одного вигляду і запаху... Але Трамп рішуче "взявся за ложку", і змушує своє оточення підтримать його, в цьому "дійстві"...
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19.10.2026 09:20 Відповісти
+6
Трамп хоче приміряти помаранчеву робу. І вас, сраколизів своїх, за собою потягне.
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19.10.2026 09:15 Відповісти
+5
Хто вам заважає домовлятися? ***** ставить умови і ви їх тупо виконуєте. От і вся ваша "велич".
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19.10.2026 09:17 Відповісти

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