Рубио о приостановке санкций против РФ: Трамп хочет проверить, есть ли возможность для переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение Дональда Трампа приостановить санкции против РФ на 60 дней попыткой проверить, смогут ли в данный момент переговоры с Украиной и Россией дать положительный результат.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Он хочет посмотреть, есть ли возможность для переговоров, которые ведутся прямо сейчас как с Украиной, так и с Россией, привести к чему-то положительному и избежать, знаете, еще одного катастрофического года войны и конфликта", - сказал он.

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Готовность Путина к миру

Также Рубио спросили, какие доказательства на самом деле есть у США относительно того, что Путин открыт для мирных переговоров и готов сесть за стол переговоров.

"Какие доказательства? Ну, это... Я не знаю, это же не уголовное дело. Речь идет о дипломатии. А в дипломатии вы продолжаете пытаться.

Иногда, к сожалению, когда речь идет о таких конфликтах, о которых мы говорим сейчас, они сложны, глубоко укоренились, а в некоторых случаях это тупик... в котором ни одна из сторон не одерживает явных побед, но обе стороны наносят огромный ущерб", - добавил он.

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Дизельное соглашение

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Напомним, на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам российские власти несколько раз продлевали запрет на экспорт дизельного топлива как минимум до конца октября.

Американский президент публично заявлял, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива. По его словам, дефицит возник именно из-за войны в Украине, а не из-за войны США против Ирана.

Подобные заявления звучали и от других американских политиков. Так, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису. Второй причиной кризиса он назвал войну с Ираном.

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