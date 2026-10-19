Рубио о приостановке санкций против РФ: Трамп хочет проверить, есть ли возможность для переговоров
Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение Дональда Трампа приостановить санкции против РФ на 60 дней попыткой проверить, смогут ли в данный момент переговоры с Украиной и Россией дать положительный результат.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Он хочет посмотреть, есть ли возможность для переговоров, которые ведутся прямо сейчас как с Украиной, так и с Россией, привести к чему-то положительному и избежать, знаете, еще одного катастрофического года войны и конфликта", - сказал он.
Готовность Путина к миру
Также Рубио спросили, какие доказательства на самом деле есть у США относительно того, что Путин открыт для мирных переговоров и готов сесть за стол переговоров.
"Какие доказательства? Ну, это... Я не знаю, это же не уголовное дело. Речь идет о дипломатии. А в дипломатии вы продолжаете пытаться.
Иногда, к сожалению, когда речь идет о таких конфликтах, о которых мы говорим сейчас, они сложны, глубоко укоренились, а в некоторых случаях это тупик... в котором ни одна из сторон не одерживает явных побед, но обе стороны наносят огромный ущерб", - добавил он.
Дизельное соглашение
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".
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Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Напомним, на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам российские власти несколько раз продлевали запрет на экспорт дизельного топлива как минимум до конца октября.
- Американский президент публично заявлял, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива. По его словам, дефицит возник именно из-за войны в Украине, а не из-за войны США против Ирана.
- Подобные заявления звучали и от других американских политиков. Так, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису. Второй причиной кризиса он назвал войну с Ираном.
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