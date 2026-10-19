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Новости Отмена санкций
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Рубио о приостановке санкций против РФ: Трамп хочет проверить, есть ли возможность для переговоров

Почему Трамп приостановил санкции против РФ: Рубио объяснил

Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение Дональда Трампа приостановить санкции против РФ на 60 дней попыткой проверить, смогут ли в данный момент переговоры с Украиной и Россией дать положительный результат.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Он хочет посмотреть, есть ли возможность для переговоров, которые ведутся прямо сейчас как с Украиной, так и с Россией, привести к чему-то положительному и избежать, знаете, еще одного катастрофического года войны и конфликта", - сказал он.

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Готовность Путина к миру

Также Рубио спросили, какие доказательства на самом деле есть у США относительно того, что Путин открыт для мирных переговоров и готов сесть за стол переговоров.

"Какие доказательства? Ну, это... Я не знаю, это же не уголовное дело. Речь идет о дипломатии. А в дипломатии вы продолжаете пытаться.

Иногда, к сожалению, когда речь идет о таких конфликтах, о которых мы говорим сейчас, они сложны, глубоко укоренились, а в некоторых случаях это тупик... в котором ни одна из сторон не одерживает явных побед, но обе стороны наносят огромный ущерб", - добавил он.

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Дизельное соглашение

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Напомним, на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам российские власти несколько раз продлевали запрет на экспорт дизельного топлива как минимум до конца октября.
  • Американский президент публично заявлял, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива. По его словам, дефицит возник именно из-за войны в Украине, а не из-за войны США против Ирана.
  • Подобные заявления звучали и от других американских политиков. Так, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что украинские удары по российской энергетике приводят к энергетическому кризису. Второй причиной кризиса он назвал войну с Ираном.

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Автор: 

россия (90035) санкции (12684) США (30791) Трамп Дональд (8435) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+10
Для того, щоб зрозуміть, що перед тобою - купа гімна, не обов'язково його їсти... Розумним людям вистачить одного вигляду і запаху... Але Трамп рішуче "взявся за ложку", і змушує своє оточення підтримать його, в цьому "дійстві"...
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19.10.2026 09:20 Ответить
+6
Трамп хоче приміряти помаранчеву робу. І вас, сраколизів своїх, за собою потягне.
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19.10.2026 09:15 Ответить
+5
Хто вам заважає домовлятися? ***** ставить умови і ви їх тупо виконуєте. От і вся ваша "велич".
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19.10.2026 09:17 Ответить

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