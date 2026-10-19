Разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина были, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что переговоры о возможной встрече лидеров США, Китая и России действительно имели место.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
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"О такой встрече велись переговоры. Я не знаю, согласована ли она уже окончательно, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", — отметил он.
Рубио добавил, что США не видят "ничего хорошего в этой войне".
"Мы видим в ней много негативных последствий, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну из-за неудачного диверсионного нападения или из-за того, что беспилотники, пораженные средствами радиоэлектронной борьбы, заходят на территорию соседней страны", — подытожил госсекретарь США.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
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