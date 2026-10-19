РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10762 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина Встреча Трампа и Си
3 069 10

Сикорский о предложении Путина встретиться с Трампом и Си Цзиньпином: Кремль хочет территории в подарок

Сикорский о встрече Путина, Си и Трампа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение Путина о встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Первая Ялта признавала советское господство над территорией Восточной Европы, которую контролировала Красная Армия. Теперь Путин хочет в подарок украинские территории, которые он не в состоянии подчинить", - отметил польский министр.

Читайте: Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
  • Рубио подтвердил, чторазговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.

Читайте также: Зеленский не хочет окончания войны и, вероятно, никогда не хотел, - Трамп

Автор: 

путин владимир (22034) Сикорский Радослав (612) Си Цзиньпин (432) Трамп Дональд (8448)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
поляки знову стали нам друзі, коли зрозуміли, що Україна може і програти війну, а польські фермери московські танки не зупинять і їхню салярку на землю не виллють.

Ось так все швидко змінюється - і Бандера вже майже добрий хлопець...
показать весь комментарий
19.10.2026 12:16 Ответить

Загрузка...

 
 