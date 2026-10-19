Сикорский о предложении Путина встретиться с Трампом и Си Цзиньпином: Кремль хочет территории в подарок

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение Путина о встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Первая Ялта признавала советское господство над территорией Восточной Европы, которую контролировала Красная Армия. Теперь Путин хочет в подарок украинские территории, которые он не в состоянии подчинить", - отметил польский министр.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Рубио подтвердил, чторазговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.

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