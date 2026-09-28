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Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае
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Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие

Трамп предлагал Си Цзиньпину покупать американское оружие

Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что лидер США Дональд Трамп во время встречи с Си Цзиньпином поинтересовался, не хотел бы Китай приобрести оружие американского производства.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Продолжаются постоянные разговоры о дальнейших продажах. Он и президент Си говорят об этом каждый раз, когда встречаются. Президент Трамп продолжает говорить: "Эй, мы продаем оружие другим людям по всему миру". Даже в один момент он спросил у президента Си, не хотел бы тот также что-нибудь купить", — сказал дипломат.

В то же время других подробностей он не привел и не рассказал, согласился ли китайский лидер с этим предложением.

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Что предшествовало

  • В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.
  • Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

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Автор: 

Китай (3442) США (30556) Си Цзиньпин (424) Трамп Дональд (8276)
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Топ комментарии
+14
Ще б Меланію запропонував продати Сі…
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28.09.2026 11:21 Ответить
+8
Ска, відстрельте вже йому друге вухо. "Чоми ми повинні все це бачити наживо?" (с) Жадан і собаки
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28.09.2026 11:21 Ответить
+7
Зброю, щоб той потім передав її ірану і рашці.
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28.09.2026 11:29 Ответить

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