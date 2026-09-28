Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие
Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что лидер США Дональд Трамп во время встречи с Си Цзиньпином поинтересовался, не хотел бы Китай приобрести оружие американского производства.
Об этом он рассказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Продолжаются постоянные разговоры о дальнейших продажах. Он и президент Си говорят об этом каждый раз, когда встречаются. Президент Трамп продолжает говорить: "Эй, мы продаем оружие другим людям по всему миру". Даже в один момент он спросил у президента Си, не хотел бы тот также что-нибудь купить", — сказал дипломат.
В то же время других подробностей он не привел и не рассказал, согласился ли китайский лидер с этим предложением.
Что предшествовало
- В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.
- Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
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