"Он прекрасно понимает мои чувства": Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином по поводу Тайваня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в ходе публичных переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином поднимал тему Тайваня. Впрочем, глава Белого дома решил не повторять официальные заверения США относительно статуса острова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Что рассказал Трамп?

"Мы не слишком много об этом говорили. Сейчас все в порядке. Все идет своим чередом... Мы не стали много говорить о Тайване. Он прекрасно понимает мои чувства", — сказал Трамп.

Заявления Трампа прозвучали на фоне сообщений из Пекина о переговорах, в которых отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон выступать против независимости острова. Хотя президент США и не озвучил классическую позицию своей страны, он в то же время не дал понять, что готов пойти на уступки и выполнить требование китайского лидера.

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Позиция США в отношении Тайваня

Согласно официальной линии Вашингтона, США не поддерживают провозглашение независимости Тайваня и выступают против любых односторонних действий по изменению статус-кво как со стороны Пекина, так и Тайбэя.

Как отмечает Bloomberg, потенциальная поддержка Трампом требования Си Цзиньпина открыто осудить тайваньскую независимость вызвала бы серьезное беспокойство на острове. Издание добавляет, что США традиционно придерживаются политики стратегической неопределенности в отношении военной помощи Тайваню в случае агрессии со стороны КНР, оставляя возможность применения силы, но не давая прямых гарантий вмешательства.

В то же время подчинение Тайваня остается одной из главных целей Си Цзиньпина еще с 2012 года, которую он обещал достичь даже силовым путем. Накануне вероятного четвертого срока правления китайский лидер наращивает дипломатическое давление, чтобы изолировать мировой центр производства полупроводников и заблокировать поставки американского вооружения.

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Что предшествовало

В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

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