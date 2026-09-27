"Он прекрасно понимает мои чувства": Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином по поводу Тайваня
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в ходе публичных переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином поднимал тему Тайваня. Впрочем, глава Белого дома решил не повторять официальные заверения США относительно статуса острова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Что рассказал Трамп?
"Мы не слишком много об этом говорили. Сейчас все в порядке. Все идет своим чередом... Мы не стали много говорить о Тайване. Он прекрасно понимает мои чувства", — сказал Трамп.
Заявления Трампа прозвучали на фоне сообщений из Пекина о переговорах, в которых отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон выступать против независимости острова. Хотя президент США и не озвучил классическую позицию своей страны, он в то же время не дал понять, что готов пойти на уступки и выполнить требование китайского лидера.
Позиция США в отношении Тайваня
Согласно официальной линии Вашингтона, США не поддерживают провозглашение независимости Тайваня и выступают против любых односторонних действий по изменению статус-кво как со стороны Пекина, так и Тайбэя.
Как отмечает Bloomberg, потенциальная поддержка Трампом требования Си Цзиньпина открыто осудить тайваньскую независимость вызвала бы серьезное беспокойство на острове. Издание добавляет, что США традиционно придерживаются политики стратегической неопределенности в отношении военной помощи Тайваню в случае агрессии со стороны КНР, оставляя возможность применения силы, но не давая прямых гарантий вмешательства.
В то же время подчинение Тайваня остается одной из главных целей Си Цзиньпина еще с 2012 года, которую он обещал достичь даже силовым путем. Накануне вероятного четвертого срока правления китайский лидер наращивает дипломатическое давление, чтобы изолировать мировой центр производства полупроводников и заблокировать поставки американского вооружения.
Что предшествовало
- В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.
- Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А він і радий.