Тайвань перенимает опыт Украины и делает ставку на дроны, чтобы сдержать возможное нападение Китая, - NYT
Индустрия дронов
Вдохновленный успехами Украины на поле боя, Тайвань делает ставку на беспилотники, чтобы сдержать возможное вторжение Китая.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Тактика "адского пейзажа"
Стратегию, разработанную американскими командирами, называют "адским пейзажем" (hellscape).
Она предусматривает массированное применение дронов, беспилотных катеров, ракет и артиллерии, чтобы максимально затруднить китайским войскам высадку на остров. Расчет заключается в том, чтобы сделать потенциальный захват Тайваня рискованным шагом для Китая.
"Наши усилия в сфере дронов и борьбы с ними начались относительно поздно, и сначала мы действовали методом проб и ошибок", — заявил генерал-лейтенант Хуан Вэнь-чи, директор управления стратегического планирования Министерства обороны Тайваня.
По его словам, за последние два года подход начал меняться.
Украинский опыт
Тайваньские чиновники отмечают успехи Украины на поле боя, достигнутые благодаря беспилотникам, и пытаются перенять украинский подход "Давида против Голиафа": использование относительно дешевых и маневренных дронов, чтобы уравнять шансы в противостоянии с гораздо более крупным противником.
Расширение производства
Отмечается, что к 2030 году Тайвань планирует производить до 100 тыс. дронов в месяц, около половины из которых — на экспорт.
"Тайвань осознал, что беспилотники будут играть важную роль во всех сферах и на всех этапах потенциальной войны с Китаем", — отметил Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, изучавший опыт Украины и Тайваня.
Райан отмечает, что недавние успехи Украины в нанесении ударов с помощью дронов на большие расстояния свидетельствуют о том, что Тайвань также мог бы атаковать корабли, выходящие из китайских портов, если бы Пекин начал морскую десантную операцию.
В то же время многие эксперты считают, что армия Китая пока недостаточно сильна, чтобы легко осуществить вторжение на Тайвань, а недавние чистки в высшем командовании китайской армии подорвали ее боеготовность.
Ответные действия со стороны КНР
Однако, как и тайваньские военные, армия КНР создает собственные флотилии беспилотных летательных аппаратов и катеров и вкладывает значительные средства в технологии обнаружения и подавления дронов.
"Помните, китайцы также следят за всем, что делают украинцы", — добавил Райан.
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