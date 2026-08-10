Тайвань перенимает опыт Украины и делает ставку на дроны, чтобы сдержать возможное нападение Китая, - NYT

Индустрия дронов

Вдохновленный успехами Украины на поле боя, Тайвань делает ставку на беспилотники, чтобы сдержать возможное вторжение Китая.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тактика "адского пейзажа"

Стратегию, разработанную американскими командирами, называют "адским пейзажем" (hellscape).

Она предусматривает массированное применение дронов, беспилотных катеров, ракет и артиллерии, чтобы максимально затруднить китайским войскам высадку на остров. Расчет заключается в том, чтобы сделать потенциальный захват Тайваня рискованным шагом для Китая.

"Наши усилия в сфере дронов и борьбы с ними начались относительно поздно, и сначала мы действовали методом проб и ошибок", — заявил генерал-лейтенант Хуан Вэнь-чи, директор управления стратегического планирования Министерства обороны Тайваня.

По его словам, за последние два года подход начал меняться.

Украинский опыт

Тайваньские чиновники отмечают успехи Украины на поле боя, достигнутые благодаря беспилотникам, и пытаются перенять украинский подход "Давида против Голиафа": использование относительно дешевых и маневренных дронов, чтобы уравнять шансы в противостоянии с гораздо более крупным противником.

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Расширение производства

Отмечается, что к 2030 году Тайвань планирует производить до 100 тыс. дронов в месяц, около половины из которых — на экспорт.

"Тайвань осознал, что беспилотники будут играть важную роль во всех сферах и на всех этапах потенциальной войны с Китаем", — отметил Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, изучавший опыт Украины и Тайваня.

Райан отмечает, что недавние успехи Украины в нанесении ударов с помощью дронов на большие расстояния свидетельствуют о том, что Тайвань также мог бы атаковать корабли, выходящие из китайских портов, если бы Пекин начал морскую десантную операцию.

В то же время многие эксперты считают, что армия Китая пока недостаточно сильна, чтобы легко осуществить вторжение на Тайвань, а недавние чистки в высшем командовании китайской армии подорвали ее боеготовность.

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Ответные действия со стороны КНР

Однако, как и тайваньские военные, армия КНР создает собственные флотилии беспилотных летательных аппаратов и катеров и вкладывает значительные средства в технологии обнаружения и подавления дронов.

"Помните, китайцы также следят за всем, что делают украинцы", — добавил Райан.

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