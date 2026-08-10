Тайвань переймає досвід України та робить ставку на дрони, щоб стримати можливий напад Китаю, - NYT

Індустрія дронів

Натхненний успіхами України на полі бою, Тайвань робить ставку на безпілотники, щоб стримати можливе вторгнення Китаю.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тактика "пекельного пейзажу"

Стратегію, яку розробили американські командири, називають "пекельним пейзажем" (hellscape).

Вона передбачає масоване застосування дронів, безекіпажних катерів, ракет і артилерії, щоб максимально ускладнити китайським військам висадку на острів. Розрахунок полягає в тому, щоб зробити потенційне захоплення Тайваню ризикованим кроком для Китаю.

"Наші зусилля у сфері дронів і боротьби з ними почалися відносно пізно, і спочатку ми діяли методом проб і помилок", - заявив генерал-лейтенант Хуан Вень-чи, директор управління стратегічного планування Міністерства оборони Тайваню.

За його словами, за останні два роки підхід почав змінюватися.

Український досвід

Тайванські посадовці відзначають на успіхи України на полі бою, досягнуті завдяки безпілотникам, і намагаються перейняти український підхід "Давида проти Голіафа": використання відносно дешевих та маневрених дронів, щоб зрівняти шанси у протистоянні з набагато більшим противником.

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Масштабування виробництва

Зазначається, що до 2030 року Тайвань планує виробляти до 100 тис. дронів на місяць, близько половини з яких — на експорт.

"Тайвань усвідомив, що безпілотники відіграватимуть важливу роль у всіх сферах і на всіх етапах" потенційної війни з Китаєм", - зазначив Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці, який досліджував досвід України та Тайваню.

Раян зазначає, що нещодавні успіхи України в далекобійних ударах дронами свідчать про те, що Тайвань також міг би атакувати кораблі, які виходять із китайських портів, якби Пекін розпочав морську десантну операцію.

Водночас багато експертів вважають, що армія Китаю поки що недостатньо сильна, щоб легко здійснити вторгнення на Тайвань, а нещодавні чистки у вищому командуванні китайської армії підірвали її готовність.

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Дії у відповідь з боку КНР

Однак, як і тайванські військові, армія КНР розбудовує власні флотилії безпілотних літальних апаратів та катерів й інвестує значні кошти в технології виявлення та глушіння дронів.

"Пам’ятайте, китайці також спостерігають за всім, що роблять українці", - додав Раян.

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