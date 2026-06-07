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Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань
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Китай розпочав морську спецоперацію поблизу Тайваню через дії Японії та Філіппін, - Bloomberg

Китай розгорнув морську операцію біля Тайваню: що відомо

У суботу, 6 червня, Китай оголосив про початок спеціальної морської операції на схід від Тайваню у відповідь на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чому Китай почав морську операцію?

Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню. У Китаї такі дії розцінили як "порушення територіального суверенітету, морських прав та інтересів КНР".

Місію під назвою "спеціальна операція із забезпечення дотримання правил морського руху" організувало Міністерство транспорту КНР.

За інформацією державного інформаційного агентства Xinhua, головною метою цих дій є "встановлення морської адміністративної юрисдикції та захистит національних інтересів". 

Як зазначає Bloomberg, ці дії є посиленою відповіддю Пекіна на нещодавню заяву Токіо та Маніли про проведення переговорів для врегулювання прикордонних питань. Обговорення стосуються акваторії на схід від Тайваню — самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією. Цей район також перетинається з виключними економічними зонами, на які претендує Китай.

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Розгортання сил

У межах операції брали участь морські відомства провінцій Фуцзянь, Гуандун та Східнокитайського моря.

Зазначається, що 1 червня КНР вже відправляла великі кораблі берегової охорони на так зване "правоохоронне патрулювання" на схід від Тайваню, намагаючись у такий спосіб висловити категоричне незадоволення геополітичною активністю сусідів.

Bloomberg пише, що минулого місяця президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його країна, ймовірно, втрутиться в разі конфлікту щодо Тайваню через близькість острова. Крім того, прем'єр Японії Санае Такаїчі зазначила, що китайське вторгнення на Тайвань може стати підставою для відправки Японією своїх військ.

Ці заяви викликали гнів Пекіна, сказано в статті.

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Автор: 

Китай (5272) Тайвань (218) Філіппіни (28) Японія (1254)
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Топ коментарі
+3
порівнювати Тайвань з Абхазією - це відсутність хоча б мінімальної обізнаності в історії...
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07.06.2026 01:56 Відповісти
+2
ну да, смердить свіжолакованими матрьошками.
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07.06.2026 01:54 Відповісти
+1
Саме головне - чи тікала б вона кудись, якби не кацапи.

Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?

Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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07.06.2026 01:43 Відповісти
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Тайвань це щось на зразок китайської Абхазії тільки більш успішною?
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07.06.2026 01:16 Відповісти
а Абхазія хіба втекла від комуністів?
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07.06.2026 01:20 Відповісти
Від комуністів всі втекли ще в 1990-х. Крім КНДР і Куби.
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07.06.2026 01:22 Відповісти
і рашка ?

.
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07.06.2026 01:28 Відповісти
Далі, ніж 99% інших.
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07.06.2026 01:36 Відповісти
совкову вату з голови витягни

комуняцьке "всьо взять і подєліть" в хромосомах кацапів

.
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07.06.2026 02:29 Відповісти
Не вивчав хромосоми кацапов, але виходячи з того, що бачу, вони найдалі від даного принципу з усіх республік колишнього совка за винятком країн Балтії.
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07.06.2026 02:35 Відповісти
А ще "панцирі" дуже ефективні, бувають хороші росіяне та не все так однозначно.

Ти зареєструвався місяць тому для того, щоб проливати світло на ці питання?
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07.06.2026 02:52 Відповісти
Ви не зрозуміли мого питання? Ще раз - чи втекла Абхазія від комуністів у 1992 році?
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07.06.2026 01:38 Відповісти
Не був в Абхазії. Але наскільки знаю ця область Грузії ближче до Антарктиди, ніж до комунізму.
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07.06.2026 01:41 Відповісти
Саме головне - чи тікала б вона кудись, якби не кацапи.

Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?

Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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07.06.2026 01:43 Відповісти
ну да, смердить свіжолакованими матрьошками.
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07.06.2026 01:54 Відповісти
ви взагалі у змозі давати відповідь на поставлене питання?
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07.06.2026 01:44 Відповісти
Ви - Спіноза геополітики !

.
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07.06.2026 01:25 Відповісти
А прутень щось типу пальця тільки ним ще й сцяти можна.
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07.06.2026 01:30 Відповісти
порівнювати Тайвань з Абхазією - це відсутність хоча б мінімальної обізнаності в історії...
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07.06.2026 01:56 Відповісти
у трампа з'являється більше шансів на Нобелєвську премію миру.
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07.06.2026 01:17 Відповісти
То через те, що вчора було парне число. Інакше вони б розпочали спецоперацію через бездіяльність Японії і Філіппін.
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07.06.2026 01:25 Відповісти
Японії, перш ніж сідати грати в карти з киташкою, треба мати на руках козирний туз - ядерну зброю

і в достатній кількості

.
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07.06.2026 01:27 Відповісти
Вьєтнам наваляв люлєй Китаю без ядерної зброї.
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07.06.2026 01:31 Відповісти
Тромб гнида здав Тайвань. І заради чого, щоб сподобатися Сі? Ну що, хто там казав що китай не полізе на Тайвань? Хтось ще вірить в мірні угоди особливо які Тромб підписує
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07.06.2026 01:37 Відповісти
за контракты, один из них по боингу.

у ржавого выборы на носу, нужно потужничать
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07.06.2026 01:39 Відповісти
зате у трампа з'явиться можливіть закінчити ще одну війну, і нарешті отримати Нобелевську премію миру.
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07.06.2026 01:42 Відповісти
Роль Тайваню в світовій економіці є критичною та незамінною, оскільки острів виступає "фабрикою мозку" і головним технологічним вузлом планети, забезпечуючи понад 60% світового ринку напівпровідників та близько 90% виробництва ************* мікросхем.
Будь-які перебої в його роботі здатні миттєво зупинити глобальні індустрії електроніки, автомобілебудування та штучного інтелекту.
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07.06.2026 01:42 Відповісти
Тайвань контролює понад 90% виробництва ************* процесорів (розміром менше 10 нанометрів). Замінити ці потужності у найближчі роки технічно неможливо.
******* системи наведення ракет, супутники, радари та дрони функціонують виключно завдяки високотехнологічним тайванським чіпам.
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07.06.2026 01:44 Відповісти
За оцінками Bloomberg Economics, потенційний військовий конфлікт або блокада Тайваню з боку КНР може коштувати світовій економіці понад 10 трильйонів доларів (близько 10% глобального ВВП), що спричинить масштабнішу кризу, ніж пандемія чи фінансова криза 2008 року.
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07.06.2026 01:45 Відповісти
це і є результат поїздкі рудого до сі
цей рудий поц здає всіх...
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07.06.2026 01:51 Відповісти
Іноді має сенс складати літери у слова і читати всю статтю.

Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню".
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07.06.2026 01:57 Відповісти
що чому заперечює?
доня просто сказав що посрати йому на тей тайвань без дат.
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07.06.2026 02:10 Відповісти
Просто загугли скільки подібні демарши вже тривають з різних приводів.
Ледь не раз на рік комуняки надувають щоки і щось чудять у водах біля Тайваню.

Вони були, є і будуть поки є Тайвань та КНР незалежно від того, хто президент у США.
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07.06.2026 02:35 Відповісти
все було зроблено задовго до вашого коментаря..
ще якись забаганки, прикази будуть?
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07.06.2026 02:46 Відповісти
Я не можу заборонити писати дебільну *****. 😁

Можу лише вказати на те, що допис нею є.
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07.06.2026 02:48 Відповісти
принаймні хоч самі ***** не пишить, це вже буде перший степ...
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07.06.2026 02:52 Відповісти
це і є результат поїздкі рудого досі,
цей рудий поц здає всіх.
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07.06.2026 01:58 Відповісти
 
 