Китай розпочав морську спецоперацію поблизу Тайваню через дії Японії та Філіппін, - Bloomberg
У суботу, 6 червня, Китай оголосив про початок спеціальної морської операції на схід від Тайваню у відповідь на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чому Китай почав морську операцію?
Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню. У Китаї такі дії розцінили як "порушення територіального суверенітету, морських прав та інтересів КНР".
Місію під назвою "спеціальна операція із забезпечення дотримання правил морського руху" організувало Міністерство транспорту КНР.
За інформацією державного інформаційного агентства Xinhua, головною метою цих дій є "встановлення морської адміністративної юрисдикції та захистит національних інтересів".
Як зазначає Bloomberg, ці дії є посиленою відповіддю Пекіна на нещодавню заяву Токіо та Маніли про проведення переговорів для врегулювання прикордонних питань. Обговорення стосуються акваторії на схід від Тайваню — самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією. Цей район також перетинається з виключними економічними зонами, на які претендує Китай.
Розгортання сил
У межах операції брали участь морські відомства провінцій Фуцзянь, Гуандун та Східнокитайського моря.
Зазначається, що 1 червня КНР вже відправляла великі кораблі берегової охорони на так зване "правоохоронне патрулювання" на схід від Тайваню, намагаючись у такий спосіб висловити категоричне незадоволення геополітичною активністю сусідів.
Bloomberg пише, що минулого місяця президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його країна, ймовірно, втрутиться в разі конфлікту щодо Тайваню через близькість острова. Крім того, прем'єр Японії Санае Такаїчі зазначила, що китайське вторгнення на Тайвань може стати підставою для відправки Японією своїх військ.
Ці заяви викликали гнів Пекіна, сказано в статті.
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комуняцьке "всьо взять і подєліть" в хромосомах кацапів
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Ти зареєструвався місяць тому для того, щоб проливати світло на ці питання?
Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?
Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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і в достатній кількості
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у ржавого выборы на носу, нужно потужничать
Будь-які перебої в його роботі здатні миттєво зупинити глобальні індустрії електроніки, автомобілебудування та штучного інтелекту.
******* системи наведення ракет, супутники, радари та дрони функціонують виключно завдяки високотехнологічним тайванським чіпам.
цей рудий поц здає всіх...
Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню".
доня просто сказав що посрати йому на тей тайвань без дат.
Ледь не раз на рік комуняки надувають щоки і щось чудять у водах біля Тайваню.
Вони були, є і будуть поки є Тайвань та КНР незалежно від того, хто президент у США.
ще якись забаганки, прикази будуть?
Можу лише вказати на те, що допис нею є.
цей рудий поц здає всіх.