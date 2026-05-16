Поставка зброї Тайваню від США Загроза нападу Китаю на Тайвань Стосунки США і Тайваню
У Тайвані відреагували на застереження Трампа щодо незалежності острова: Ми не підпорядковуємося КНР

Тайвань переймає військовий досвід України

У суботу Тайвань підтвердив свою позицію щодо суверенітету після заяви президента США Дональда Трампа, який застеріг від підтримки тайванського самовизначення. Це прозвучало на тлі його дводенного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це заявило МЗС Тайваню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Що кажуть у МЗС Тайваню?

"Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці", - наголосили в МЗС.

Заява міністерства стала реакцією на висловлювання Трампа, який у п’ятницю зазначив, що "не підтримує ідею будь-якої незалежності", відповідаючи на запитання щодо можливих дій США у разі китайського вторгнення на Тайвань.

Водночас зазначається, що Сполучені Штати офіційно не визнають Тайвань як окрему державу, однак Пекін регулярно критикує Вашингтон за постачання озброєння острову.

Китайська сторона закликала США припинити такі поставки, оскільки вважає Тайвань невід’ємною частиною своєї території.

За даними китайських державних медіа, Сі Цзіньпін наголосив, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між Пекіном і Вашингтоном та попередив, що його ігнорування може призвести до загострення аж до конфлікту. У відповідь Трамп заявив, що не зацікавлений у подальшій ескалації та вважає, що Сі "не прагне війни".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після дводенного візиту до Китаю та зустрічі зі Сі Цзіньпіном застеріг Тайвань від проголошення незалежності.

Сі Цзіньпін своєю чергою наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

Для Трампа все просто він захопить Кубу або Гренландію і усіх тайванців туди, а Тайвань віддасть Китаю ну не починати ж війну з ядерним Китаєм ради такої фігні...
16.05.2026 17:15 Відповісти
Трамп дегєнер..т, він макітру окремо від себе носить
16.05.2026 17:19 Відповісти
Тайван без тайців все одне що Україна без українців. Що на параші землі мало? Та ні. Але дати ладу землі кацапи не можуть. Або кубанські полукровки, або китайці з корейцями. руцьки цапи не бажають робити на землі, краще красти і бухати
16.05.2026 18:28 Відповісти
Допоки Трамп і його банда при владі жодного світопорядку не передбачаєтся, саме тому "мудрий" американський народ проголосував за жлоба на якому висіли 34 кримінальні справи і це партія Рейгана ,Макейна.
16.05.2026 17:24 Відповісти
Ще до одних поступово доходить. Підозрюю, що наступними тугодумами, у яких відбудеться проствітління, мають стати південні корейці.
16.05.2026 17:32 Відповісти
Тайвань був одним з засновників ООН. . Генеральна Асамблея ООН у жовтні 1971 року шляхом голосування викинула Тайвань з членів РадБезу ООН і передала його комуняцькому Китаю. Навіть без папірцевих «гарантій недоторканності».
Вам не нагадує, панове, якусь таку паралель з примусом України віддати ядерну зброю???
16.05.2026 17:46 Відповісти
Виходить не тільки Київ не хоче миру, а і Тайбей ... зростає кількість "розпалювачів війн" і Трампу є з ким "бороться за мир во всем мире" 🤔
16.05.2026 17:46 Відповісти
чергова ганьба піндосії. Черговий обсірон трамбона. Від космічних мит, до здачі ключьових союзників
16.05.2026 18:30 Відповісти
Не Тайвань, а Китайська республіка. Тайвань це острів.
16.05.2026 18:32 Відповісти
 
 