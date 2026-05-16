У Тайвані відреагували на застереження Трампа щодо незалежності острова: Ми не підпорядковуємося КНР
У суботу Тайвань підтвердив свою позицію щодо суверенітету після заяви президента США Дональда Трампа, який застеріг від підтримки тайванського самовизначення. Це прозвучало на тлі його дводенного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Про це заявило МЗС Тайваню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Що кажуть у МЗС Тайваню?
"Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці", - наголосили в МЗС.
Заява міністерства стала реакцією на висловлювання Трампа, який у п’ятницю зазначив, що "не підтримує ідею будь-якої незалежності", відповідаючи на запитання щодо можливих дій США у разі китайського вторгнення на Тайвань.
Водночас зазначається, що Сполучені Штати офіційно не визнають Тайвань як окрему державу, однак Пекін регулярно критикує Вашингтон за постачання озброєння острову.
Китайська сторона закликала США припинити такі поставки, оскільки вважає Тайвань невід’ємною частиною своєї території.
За даними китайських державних медіа, Сі Цзіньпін наголосив, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між Пекіном і Вашингтоном та попередив, що його ігнорування може призвести до загострення аж до конфлікту. У відповідь Трамп заявив, що не зацікавлений у подальшій ескалації та вважає, що Сі "не прагне війни".
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після дводенного візиту до Китаю та зустрічі зі Сі Цзіньпіном застеріг Тайвань від проголошення незалежності.
Сі Цзіньпін своєю чергою наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.
Що передувало?
Вам не нагадує, панове, якусь таку паралель з примусом України віддати ядерну зброю???