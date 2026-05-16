Тайвань отреагировал на предостережение Трампа относительно независимости острова: Мы не подчиняемся КНР

В субботу Тайвань подтвердил свою позицию по вопросу суверенитета после заявления президента США Дональда Трампа, который предостерег от поддержки тайваньского самоопределения. Это прозвучало на фоне его двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом заявило МИД Тайваня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Что говорят в МИД Тайваня?

"Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике", - подчеркнули в МИД.

Заявление министерства стало реакцией на высказывания Трампа, который в пятницу отметил, что "не поддерживает идею какой-либо независимости", отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае китайского вторжения на Тайвань.

В то же время отмечается, что Соединенные Штаты официально не признают Тайвань как отдельное государство, однако Пекин регулярно критикует Вашингтон за поставки вооружения острову.

Китайская сторона призвала США прекратить такие поставки, поскольку считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории.

По данным китайских государственных СМИ, Си Цзиньпин подчеркнул, что вопрос Тайваня является ключевым в отношениях между Пекином и Вашингтоном, и предупредил, что его игнорирование может привести к обострению вплоть до конфликта. В ответ Трамп заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации и считает, что Си "не стремится к войне".

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Что предшествовало?

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

