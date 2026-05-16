4 588 20

Тайвань отреагировал на предостережение Трампа относительно независимости острова: Мы не подчиняемся КНР

Тайвань перенимает военный опыт Украины

В субботу Тайвань подтвердил свою позицию по вопросу суверенитета после заявления президента США Дональда Трампа, который предостерег от поддержки тайваньского самоопределения. Это прозвучало на фоне его двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом заявило МИД Тайваня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Что говорят в МИД Тайваня?

"Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике", - подчеркнули в МИД.

Заявление министерства стало реакцией на высказывания Трампа, который в пятницу отметил, что "не поддерживает идею какой-либо независимости", отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае китайского вторжения на Тайвань.

В то же время отмечается, что Соединенные Штаты официально не признают Тайвань как отдельное государство, однако Пекин регулярно критикует Вашингтон за поставки вооружения острову.

Китайская сторона призвала США прекратить такие поставки, поскольку считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории.

По данным китайских государственных СМИ, Си Цзиньпин подчеркнул, что вопрос Тайваня является ключевым в отношениях между Пекином и Вашингтоном, и предупредил, что его игнорирование может привести к обострению вплоть до конфликта. В ответ Трамп заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации и считает, что Си "не стремится к войне".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после двухдневного визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином предостерег Тайвань от провозглашения независимости.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

Китай Тайвань Си Цзиньпин Трамп Дональд
Топ комментарии
+25
Трамп дегєнер..т, він макітру окремо від себе носить
16.05.2026 17:19 Ответить
+12
Для Трампа все просто він захопить Кубу або Гренландію і усіх тайванців туди, а Тайвань віддасть Китаю ну не починати ж війну з ядерним Китаєм ради такої фігні...
16.05.2026 17:15 Ответить
+11
Допоки Трамп і його банда при владі жодного світопорядку не передбачаєтся, саме тому "мудрий" американський народ проголосував за жлоба на якому висіли 34 кримінальні справи і це партія Рейгана ,Макейна.
16.05.2026 17:24 Ответить
Тайван без тайців все одне що Україна без українців. Що на параші землі мало? Та ні. Але дати ладу землі кацапи не можуть. Або кубанські полукровки, або китайці з корейцями. руцьки цапи не бажають робити на землі, краще красти і бухати
16.05.2026 18:28 Ответить
А тайці яким боком до Тайваню? 😄

Та́йці (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тай. ไทยสยาม) - народ, що становить основне населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланду.
16.05.2026 19:18 Ответить
як буде "агент Краснов" китайською (********) ?

.
16.05.2026 19:23 Ответить
Ще до одних поступово доходить. Підозрюю, що наступними тугодумами, у яких відбудеться проствітління, мають стати південні корейці.
16.05.2026 17:32 Ответить
Тайвань був одним з засновників ООН. . Генеральна Асамблея ООН у жовтні 1971 року шляхом голосування викинула Тайвань з членів РадБезу ООН і передала його комуняцькому Китаю. Навіть без папірцевих «гарантій недоторканності».
Вам не нагадує, панове, якусь таку паралель з примусом України віддати ядерну зброю???
16.05.2026 17:46 Ответить
Виходить не тільки Київ не хоче миру, а і Тайбей ... зростає кількість "розпалювачів війн" і Трампу є з ким "бороться за мир во всем мире" 🤔
16.05.2026 17:46 Ответить
чергова ганьба піндосії. Черговий обсірон трамбона. Від космічних мит, до здачі ключьових союзників
16.05.2026 18:30 Ответить
Не Тайвань, а Китайська республіка. Тайвань це острів.
16.05.2026 18:32 Ответить
По ходу два гівномідаси вирішили розхренячити цей світ на дрібні щматочки перед тим як відкинуть власні копита.
16.05.2026 18:38 Ответить
Там ще третій щас підтянеться в Китай.
Шо їм ***** землі своеї мало?
Напевне йде перерозподіл теритоій і ресурсів.
16.05.2026 18:55 Ответить
Після кожної зустрічі із автократичними лідерами Трамп щоразу прогинається і видає якісь недолугі заяви, які підкреслюють його слабкість. Тобто, він абсолютний нуль у міжнародній політиці, і на такого рівня перемовинах його щоразу дотискають інтелектом, хитрощами, лестощами чи підкупом, або й погрозами і шантажем.
16.05.2026 19:05 Ответить
Краще не реагуйте публічно,а тихенько шукайте альтернативу американській зброї(((
16.05.2026 19:06 Ответить
З такими "гарантами" і ворогів не треба
16.05.2026 19:23 Ответить
херово коли в тебе немає ядреної бімби.
он пухляш натирає свою, - і ні хто його не бажає захопити
16.05.2026 20:14 Ответить
Повна здача інтересів США у Європі та Тихоокеанському регіоні. Проте за Ізраїль полізе чорту у сраку.
16.05.2026 21:27 Ответить
Тайвань в принципі завжди входив в склад Китаю і населений китайцями. А от про Сінцзян і Тибет, захоплені китайцями, чомусь ніхто не згадує, хоча там живуть зовсім інші нації. Можливо тому, що там немає виробництва чіпів і верстатів для їх виготовлення?
16.05.2026 21:38 Ответить
 
 