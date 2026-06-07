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Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
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Китай начал морскую спецоперацию вблизи Тайваня из-за действий Японии и Филиппин, - Bloomberg

Китай развернул морскую операцию у Тайваня: что известно

В субботу, 6 июня, Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня в ответ на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почему Китай начал морскую операцию?

Объявление об операции последовало за тем, как ранее на этой неделе Япония и Филиппины объявили о "переговорах по делимитации морских границ" к востоку от Тайваня. В Китае такие действия расценили как "нарушение территориального суверенитета, морских прав и интересов КНР".

Миссию под названием "специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского движения" организовало Министерство транспорта КНР.

По информации государственного информационного агентства Xinhua, главной целью этих действий является "установление морской административной юрисдикции и защита национальных интересов". 

Как отмечает Bloomberg, эти действия являются усиленным ответом Пекина на недавнее заявление Токио и Манилы о проведении переговоров для урегулирования пограничных вопросов. Обсуждения касаются акватории к востоку от Тайваня — самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией. Этот район также пересекается с исключительными экономическими зонами, на которые претендует Китай.

Читайте также: Китай впервые запустил военный разведывательный дрон в сторону Тайваня

Развертывание сил

В операции принимали участие морские ведомства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря.

Отмечается, что 1 июня КНР уже отправляла крупные корабли береговой охраны на так называемое "правоохранительное патрулирование" к востоку от Тайваня, пытаясь таким образом выразить категорическое недовольство геополитической активностью соседей.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта вокруг Тайваня из-за близости острова. Кроме того, премьер Японии Санаэ Такаичи отметила, что китайское вторжение на Тайвань может стать основанием для отправки Японией своих войск.

Эти заявления вызвали гнев Пекина, говорится в статье.

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Автор: 

Китай (3383) Тайвань (141) Филиппины (28) Япония (1317)
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Топ комментарии
+19
порівнювати Тайвань з Абхазією - це відсутність хоча б мінімальної обізнаності в історії...
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07.06.2026 01:56 Ответить
+15
Саме головне - чи тікала б вона кудись, якби не кацапи.

Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?

Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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07.06.2026 01:43 Ответить
+13
Тромб гнида здав Тайвань. І заради чого, щоб сподобатися Сі? Ну що, хто там казав що китай не полізе на Тайвань? Хтось ще вірить в мірні угоди особливо які Тромб підписує
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07.06.2026 01:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тайвань це щось на зразок китайської Абхазії тільки більш успішною?
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07.06.2026 01:16 Ответить
а Абхазія хіба втекла від комуністів?
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07.06.2026 01:20 Ответить
Від комуністів всі втекли ще в 1990-х. Крім КНДР і Куби.
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07.06.2026 01:22 Ответить
і рашка ?

.
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07.06.2026 01:28 Ответить
Далі, ніж 99% інших.
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07.06.2026 01:36 Ответить
совкову вату з голови витягни

комуняцьке "всьо взять і подєліть" в хромосомах кацапів

.
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07.06.2026 02:29 Ответить
Не вивчав хромосоми кацапов, але виходячи з того, що бачу, вони найдалі від даного принципу з усіх республік колишнього совка за винятком країн Балтії.
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07.06.2026 02:35 Ответить
А ще "панцирі" дуже ефективні, бувають хороші росіяне та не все так однозначно.

Ти зареєструвався місяць тому для того, щоб проливати світло на ці питання?
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07.06.2026 02:52 Ответить
Зір давно перевіряв?
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07.06.2026 06:34 Ответить
Ви не зрозуміли мого питання? Ще раз - чи втекла Абхазія від комуністів у 1992 році?
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07.06.2026 01:38 Ответить
Саме головне - чи тікала б вона кудись, якби не кацапи.

Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?

Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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07.06.2026 01:43 Ответить
ну да, смердить свіжолакованими матрьошками.
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07.06.2026 01:54 Ответить
І "методичками", з Лубянки...
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07.06.2026 06:00 Ответить
ви взагалі у змозі давати відповідь на поставлене питання?
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07.06.2026 01:44 Ответить
Він не може - куратор заборонив...
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07.06.2026 06:48 Ответить
Вісь зла набирається сміливості поки трампон меле дурниці і заграє з кацапами.Ручкається з кімом,Анкорідж,і т.п.
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07.06.2026 06:50 Ответить
Ви - Спіноза геополітики !

.
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07.06.2026 01:25 Ответить
А прутень щось типу пальця тільки ним ще й сцяти можна.
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07.06.2026 01:30 Ответить
порівнювати Тайвань з Абхазією - це відсутність хоча б мінімальної обізнаності в історії...
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07.06.2026 01:56 Ответить
навпаки, материковий Китай окупований комунзідами, а справжній уряд втік свого часу на ТАйвань
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07.06.2026 09:03 Ответить
у трампа з'являється більше шансів на Нобелєвську премію миру.
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07.06.2026 01:17 Ответить
То через те, що вчора було парне число. Інакше вони б розпочали спецоперацію через бездіяльність Японії і Філіппін.
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07.06.2026 01:25 Ответить
Японії, перш ніж сідати грати в карти з киташкою, треба мати на руках козирний туз - ядерну зброю

і в достатній кількості

.
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07.06.2026 01:27 Ответить
Вьєтнам наваляв люлєй Китаю без ядерної зброї.
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07.06.2026 01:31 Ответить
Вьетнаму дуже сильно допоміг СРСР не тільки дипломатично та матеріально а стримав Китай від масштабних бойових дій.
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07.06.2026 06:20 Ответить
та і америкоси отримали своє свого часу - обсираловка назмвається. А мали ж ядрьону бімьу і що, допомогла?
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07.06.2026 06:21 Ответить
Тромб гнида здав Тайвань. І заради чого, щоб сподобатися Сі? Ну що, хто там казав що китай не полізе на Тайвань? Хтось ще вірить в мірні угоди особливо які Тромб підписує
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07.06.2026 01:37 Ответить
за контракты, один из них по боингу.

у ржавого выборы на носу, нужно потужничать
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07.06.2026 01:39 Ответить
зате у трампа з'явиться можливіть закінчити ще одну війну, і нарешті отримати Нобелевську премію миру.
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07.06.2026 01:42 Ответить
не віддадуть Тайвань, там технології і виробництво найтехнологічнишіх чипів, хіба що це все знищать і вивезуть, але й цього Китай спробує недопустити
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07.06.2026 09:05 Ответить
Роль Тайваню в світовій економіці є критичною та незамінною, оскільки острів виступає "фабрикою мозку" і головним технологічним вузлом планети, забезпечуючи понад 60% світового ринку напівпровідників та близько 90% виробництва ************* мікросхем.
Будь-які перебої в його роботі здатні миттєво зупинити глобальні індустрії електроніки, автомобілебудування та штучного інтелекту.
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07.06.2026 01:42 Ответить
Тайвань контролює понад 90% виробництва ************* процесорів (розміром менше 10 нанометрів). Замінити ці потужності у найближчі роки технічно неможливо.
******* системи наведення ракет, супутники, радари та дрони функціонують виключно завдяки високотехнологічним тайванським чіпам.
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07.06.2026 01:44 Ответить
За оцінками Bloomberg Economics, потенційний військовий конфлікт або блокада Тайваню з боку КНР може коштувати світовій економіці понад 10 трильйонів доларів (близько 10% глобального ВВП), що спричинить масштабнішу кризу, ніж пандемія чи фінансова криза 2008 року.
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07.06.2026 01:45 Ответить
це і є результат поїздкі рудого до сі
цей рудий поц здає всіх...
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07.06.2026 01:51 Ответить
Іноді має сенс складати літери у слова і читати всю статтю.

Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню".
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07.06.2026 01:57 Ответить
що чому заперечює?
доня просто сказав що посрати йому на тей тайвань без дат.
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07.06.2026 02:10 Ответить
Просто загугли скільки подібні демарши вже тривають з різних приводів.
Ледь не раз на рік комуняки надувають щоки і щось чудять у водах біля Тайваню.

Вони були, є і будуть поки є Тайвань та КНР незалежно від того, хто президент у США.
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07.06.2026 02:35 Ответить
все було зроблено задовго до вашого коментаря..
ще якись забаганки, прикази будуть?
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07.06.2026 02:46 Ответить
Я не можу заборонити писати дебільну *****. 😁

Можу лише вказати на те, що допис нею є.
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07.06.2026 02:48 Ответить
принаймні хоч самі ***** не пишить, це вже буде перший степ...
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07.06.2026 02:52 Ответить
це і є результат поїздкі рудого досі,
цей рудий поц здає всіх.
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07.06.2026 01:58 Ответить
Трамп так само як і Байден здавав Україну рашкі так само хоче щоб китайози загрузли у війні з Тайванем, а тим часом свої високотехнологічні заводи із Тайваню разом з мізками і патентами переносить в США. Коли ляжуть тайванські філіали американських компаній по виробництву чіпів їх будуть замінювати випобництва у самих штатах китайозам як і достанеться Тайвань то вже без тієї технологічної могутності.
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07.06.2026 05:10 Ответить
Така "многоходовочка"? А сам рудий про це знає?
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07.06.2026 06:25 Ответить
Старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Нанкін...ммм..."веселі" часи, недовгий героїчний опір, звірства. Нічого не зміниться, на це вся надія .
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07.06.2026 07:17 Ответить
Тут завівся якийсь "василь воробець". Лайкає всі новини, які не вигідні для України...🤔🤔🤔
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07.06.2026 07:21 Ответить
Ще одні с.в.ошніки. Японці недопрацювали в свій час.
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07.06.2026 07:22 Ответить
Всі хто купує китайські машини чі смартфони і т.д. є або дібіли або пробічники китаю та кацапії
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07.06.2026 08:54 Ответить
Є декілька нюансів ми воюємо завдяки китайським дронам, необхідно відмовитись від більшості телефонів та ПК. Навіть той фоксон що ніби вийшов з Китаю із зборкою Iphone фатично залишив в піднебесній більшість виробництва.

Тепер по автомобілях необхідно відмовитись від VW і Mercedes тому що більшість їх автозапчастин виробляється там. А зараз ЄС взагалі почали продавати заводи китайцям або спільні проєкти по електричках.

Американці і європейські корпорації створили монстра який забрав більшу частину ринку, під час війни ситуація усугубилась тому що вони мали перевагу в дешевих ресурсах від орків та ще й за юані.

До речі сам Тайвань продає як раші так і Китаю товари подвійного призначення і обладнання для виробництва зброї. Така от справа.
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07.06.2026 10:58 Ответить
 
 