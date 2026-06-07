Китай начал морскую спецоперацию вблизи Тайваня из-за действий Японии и Филиппин, - Bloomberg

В субботу, 6 июня, Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня в ответ на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почему Китай начал морскую операцию?

Объявление об операции последовало за тем, как ранее на этой неделе Япония и Филиппины объявили о "переговорах по делимитации морских границ" к востоку от Тайваня. В Китае такие действия расценили как "нарушение территориального суверенитета, морских прав и интересов КНР".

Миссию под названием "специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского движения" организовало Министерство транспорта КНР.

По информации государственного информационного агентства Xinhua, главной целью этих действий является "установление морской административной юрисдикции и защита национальных интересов".

Как отмечает Bloomberg, эти действия являются усиленным ответом Пекина на недавнее заявление Токио и Манилы о проведении переговоров для урегулирования пограничных вопросов. Обсуждения касаются акватории к востоку от Тайваня — самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией. Этот район также пересекается с исключительными экономическими зонами, на которые претендует Китай.

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Развертывание сил

В операции принимали участие морские ведомства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря.

Отмечается, что 1 июня КНР уже отправляла крупные корабли береговой охраны на так называемое "правоохранительное патрулирование" к востоку от Тайваня, пытаясь таким образом выразить категорическое недовольство геополитической активностью соседей.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта вокруг Тайваня из-за близости острова. Кроме того, премьер Японии Санаэ Такаичи отметила, что китайское вторжение на Тайвань может стать основанием для отправки Японией своих войск.

Эти заявления вызвали гнев Пекина, говорится в статье.

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