Китай начал морскую спецоперацию вблизи Тайваня из-за действий Японии и Филиппин, - Bloomberg
В субботу, 6 июня, Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня в ответ на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Почему Китай начал морскую операцию?
Объявление об операции последовало за тем, как ранее на этой неделе Япония и Филиппины объявили о "переговорах по делимитации морских границ" к востоку от Тайваня. В Китае такие действия расценили как "нарушение территориального суверенитета, морских прав и интересов КНР".
Миссию под названием "специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского движения" организовало Министерство транспорта КНР.
По информации государственного информационного агентства Xinhua, главной целью этих действий является "установление морской административной юрисдикции и защита национальных интересов".
Как отмечает Bloomberg, эти действия являются усиленным ответом Пекина на недавнее заявление Токио и Манилы о проведении переговоров для урегулирования пограничных вопросов. Обсуждения касаются акватории к востоку от Тайваня — самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией. Этот район также пересекается с исключительными экономическими зонами, на которые претендует Китай.
Развертывание сил
В операции принимали участие морские ведомства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря.
Отмечается, что 1 июня КНР уже отправляла крупные корабли береговой охраны на так называемое "правоохранительное патрулирование" к востоку от Тайваня, пытаясь таким образом выразить категорическое недовольство геополитической активностью соседей.
Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта вокруг Тайваня из-за близости острова. Кроме того, премьер Японии Санаэ Такаичи отметила, что китайское вторжение на Тайвань может стать основанием для отправки Японией своих войск.
Эти заявления вызвали гнев Пекина, говорится в статье.
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комуняцьке "всьо взять і подєліть" в хромосомах кацапів
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Ти зареєструвався місяць тому для того, щоб проливати світло на ці питання?
Чи був би Карабах, якби не кацапи?
Чи було б ДНР, якби не кацапи?
Чувак тупо наводить тінь на плетінь. Типу як кацапня порівнювала Косово та ДНР, щоб виправдати свої дії.
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і в достатній кількості
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у ржавого выборы на носу, нужно потужничать
Будь-які перебої в його роботі здатні миттєво зупинити глобальні індустрії електроніки, автомобілебудування та штучного інтелекту.
******* системи наведення ракет, супутники, радари та дрони функціонують виключно завдяки високотехнологічним тайванським чіпам.
цей рудий поц здає всіх...
Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню".
доня просто сказав що посрати йому на тей тайвань без дат.
Ледь не раз на рік комуняки надувають щоки і щось чудять у водах біля Тайваню.
Вони були, є і будуть поки є Тайвань та КНР незалежно від того, хто президент у США.
ще якись забаганки, прикази будуть?
Можу лише вказати на те, що допис нею є.
цей рудий поц здає всіх.
Тепер по автомобілях необхідно відмовитись від VW і Mercedes тому що більшість їх автозапчастин виробляється там. А зараз ЄС взагалі почали продавати заводи китайцям або спільні проєкти по електричках.
Американці і європейські корпорації створили монстра який забрав більшу частину ринку, під час війни ситуація усугубилась тому що вони мали перевагу в дешевих ресурсах від орків та ще й за юані.
До речі сам Тайвань продає як раші так і Китаю товари подвійного призначення і обладнання для виробництва зброї. Така от справа.