"Він чудово розуміє мої почуття": Трамп розповів про переговори із Сі Цзіньпіном щодо Тайваню

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що під час публічних перемовин із китайським колегою Сі Цзіньпіном порушував тему Тайваню. Втім, очільник Білого дому вирішив не дублювати офіційні запевнення США стосовно статусу острова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Що розповів Трамп?

"Ми не надто багато про це говорили. Зараз все гаразд. Все йде своєю чергою... Ми не стали багато говорити про Тайван. Він чудово розуміє мої почуття", - сказав Трамп.

Заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень Пекіна про перемовини, у яких зазначалося, що Сі Цзіньпін закликав Вашингтон виступати проти незалежності острова. Хоча президент США й не озвучив класичну позицію своєї країни, він водночас не дав зрозуміти, що готовий піти на поступки та виконати вимогу китайського лідера.

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Позиція США щодо Тайваню

Згідно з офіційною лінією Вашингтона, США не підтримують проголошення незалежності Тайваню та виступають проти будь-яких односторонніх дій щодо зміни статус-кво як з боку Пекіна, так і Тайбею.

Як зазначає Bloomberg, потенційна підтримка Трампом вимоги Сі Цзіньпіна відкрито засудити тайванську незалежність викликала б серйозне занепокоєння на острові. Видання додає, що США традиційно дотримуються політики стратегічної невизначеності щодо військової допомоги Тайваню в разі агресії КНР, залишаючи можливість застосування сили, але не даючи прямих гарантій втручання.

Водночас підкорення Тайваню залишається однією з головних цілей Сі Цзіньпіна ще з 2012 року, якої він обіцяв досягти навіть силовим шляхом. Напередодні імовірного четвертого терміну владарювання китайський лідер нарощує дипломатичний тиск, аби ізолювати світовий центр виробництва напівпровідників та заблокувати постачання американського озброєння.

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Що передувало

У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

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