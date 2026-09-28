Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном пропонував йому купувати американську зброю
Посол США в Китаї Девід Пердью заявив, що лідер США Дональд Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном запитав, чи не хотів би Китай купувати зброю американського виробництва.
Про це він розповів в ефірі Fox news, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тривають постійні розмови про інші продажі. Він і президент Сі говорять про це щоразу, коли зустрічаються. Президент Трамп продовжує казати: "Гей, ми продаємо зброю іншим людям по всьому світу". Навіть в один момент він запитав у президента Сі, чи не хотів би той також щось купити", - сказав дипломат.
Водночас інших подробиць він не надав та не розповів, чи погодився китайський лідер із цією пропозицією.
Що передувало
- У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
- Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.
Топ коментарі
+14 Tema9
показати весь коментар28.09.2026 11:21 Відповісти Посилання
+8 Heliy Zinovjev
показати весь коментар28.09.2026 11:21 Відповісти Посилання
+7 Полтава и Харьков
показати весь коментар28.09.2026 11:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль