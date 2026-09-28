Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном пропонував йому купувати американську зброю

Посол США в Китаї Девід Пердью заявив, що лідер США Дональд Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном запитав, чи не хотів би Китай купувати зброю американського виробництва.

Про це він розповів в ефірі Fox news, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тривають постійні розмови про інші продажі. Він і президент Сі говорять про це щоразу, коли зустрічаються. Президент Трамп продовжує казати: "Гей, ми продаємо зброю іншим людям по всьому світу". Навіть в один момент він запитав у президента Сі, чи не хотів би той також щось купити", - сказав дипломат.

Водночас інших подробиць він не надав та не розповів, чи погодився китайський лідер із цією пропозицією.

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Що передувало

У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

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