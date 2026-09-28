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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
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Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном пропонував йому купувати американську зброю

Трамп пропонував Сі Цзіньпіну купувати американську зброю

Посол США в Китаї Девід Пердью заявив, що лідер США Дональд Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном запитав, чи не хотів би Китай купувати зброю американського виробництва.

Про це він розповів в ефірі Fox news, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тривають постійні розмови про інші продажі. Він і президент Сі говорять про це щоразу, коли зустрічаються. Президент Трамп продовжує казати: "Гей, ми продаємо зброю іншим людям по всьому світу". Навіть в один момент він запитав у президента Сі, чи не хотів би той також щось купити", - сказав дипломат.

Водночас інших подробиць він не надав та не розповів, чи погодився китайський лідер із цією пропозицією.

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Що передувало

  • У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
  • Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

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Автор: 

Китай (3300) США (22708) Сі Цзіньпін (451) Трамп Дональд (8314)
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Топ коментарі
+14
Ще б Меланію запропонував продати Сі…
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28.09.2026 11:21 Відповісти
+8
Ска, відстрельте вже йому друге вухо. "Чоми ми повинні все це бачити наживо?" (с) Жадан і собаки
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28.09.2026 11:21 Відповісти
+7
Зброю, щоб той потім передав її ірану і рашці.
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28.09.2026 11:29 Відповісти

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