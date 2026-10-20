Спікер Джонсон попередив Білий дім про "непередбачувані наслідки" скасування санкцій проти РФ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що застеріг Білий дім від "непередбачуваних наслідків" указу Дональда Трампа, яким скасовано санкції проти Росії.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

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Минулого тижня Трамп підписав указ, яким скасував санкції проти Росії, що мали набути чинності відповідно до законодавчого пакета, який просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Його ухвалив Конгрес за переважної двопартійної підтримки. Рішення швидко викликало критику з обох партій.

Реакція Джонсона

Спікера запитали, чи хоче він скасувати мита або відмовитися від такого кроку. Джонсон відповів: "Конгрес рішуче проголосував за це лише кілька тижнів тому, і ми розуміємо, що Путіну не можна довіряти".

"Він демонструє це знову і знову. Тож я говорив учора з кількома колегами, у яких були занепокоєння щодо цього. Вони працюють у профільних комітетах, як-от з питань розвідки та закордонних справ. З президентом я вчора не розмовляв, бо ми обоє постійно в роз'їздах і маємо різні графіки. Але я сказав команді Білого дому, що нам потрібно обговорити це і, на мою думку, ретельно зважити непередбачувані наслідки, які можуть з цього випливати", - сказав Джонсон.

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Він додав, що Трамп оцінює це питання так само уважно, як і інші рішення.

"Послухайте, у нього є дві головні цілі, як ви знаєте, Ларрі. Щодня він хоче забезпечити безпеку Америки та знизити вартість життя для кожного американця. Він постійно мислить нестандартно, генеруючи креативні ідеї, і ретельно їх оцінює. Тож я думаю, що зрештою тут буде ухвалено правильне рішення", - сказав Джонсон.

Критика республіканців

За даними The Hill, кілька законодавців-республіканців одразу розкритикували крок Трампа.

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс у дописі в соцмережі X написав: "Яку частину виконання закону, ухваленого Сенатом 86 голосами проти 11, не розуміють президент і його радники? Неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну і щодня вбиває невинних цивільних".

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Конгресмен від Небраски Дон Бекон також в X заявив, що лідер США "продовжує війну, а не закінчує її".

Позиція Трампа

Трамп захистив своє рішення в дописі в Truth Social. Він написав, що "перебуває в процесі переговорів про мир у війні між Росією та Україною і не хоче робити нічого, що дурно відштовхне Росію від столу переговорів".

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