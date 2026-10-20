Спикер Джонсон предупредил Белый дом о "непредсказуемых последствиях" отмены санкций против РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что предупредил Белый дом о "непредсказуемых последствиях" указа Дональда Трампа, отменяющего санкции против России.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

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На прошлой неделе Трамп подписал указ, которым отменил санкции против России, которые должны были вступить в силу в соответствии с законодательным пакетом, продвигаемым покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Его принял Конгресс при подавляющей двухпартийной поддержке. Решение быстро вызвало критику со стороны обеих партий.

Реакция Джонсона

Спикера спросили, хочет ли он отменить пошлины или отказаться от такого шага. Джонсон ответил: "Конгресс решительно проголосовал за это всего несколько недель назад, и мы понимаем, что Путину нельзя доверять".

"Он демонстрирует это снова и снова. Поэтому я вчера разговаривал с несколькими коллегами, у которых были опасения по этому поводу. Они работают в профильных комитетах, таких как комитет по разведке и комитет по иностранным делам. С президентом я вчера не разговаривал, потому что мы оба постоянно в разъездах и у нас разные графики. Но я сказал команде Белого дома, что нам нужно обсудить это и, на мой взгляд, тщательно взвесить непредсказуемые последствия, которые могут из этого вытекать", - сказал Джонсон.

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Он добавил, что Трамп подходит к этому вопросу так же внимательно, как и к другим решениям.

"Послушайте, у него есть две главные цели, как вы знаете, Ларри. Каждый день он стремится обеспечить безопасность Америки и снизить стоимость жизни для каждого американца. Он постоянно мыслит нестандартно, генерируя креативные идеи, и тщательно их оценивает. Поэтому я думаю, что в конечном итоге здесь будет принято правильное решение", - сказал Джонсон.

Критика со стороны республиканцев

По данным The Hill, несколько законодателей-республиканцев сразу раскритиковали шаг Трампа.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис в посте в соцсети X написал:"Какую часть закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11, не понимают президент и его советники? Недопустимо, чтобы эта администрация капитулировала перед российским диктатором, который незаконно вторгся в Украину и ежедневно убивает невинных мирных жителей".

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Конгрессмен от Небраски Дон Бэкон также в X заявил, что лидер США "продолжает войну, а не заканчивает её".

Позиция Трампа

Трамп защитил своё решение в посте в Truth Social. Он написал, что "находится в процессе переговоров о мире в войне между Россией и Украиной и не хочет делать ничего, что могло бы неоправданно оттолкнуть Россию от стола переговоров".

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