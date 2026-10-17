Сибига о решении США относительно исключений из закона Грэма: Нерешительность посылает агрессору ложные сигналы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение США об исключениях из закона Линдси Грэм о санкциях против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

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Ложные сигналы РФ

Так, Сибига подчеркнул, что если россияне радуются вчерашнему решению в США, то это точно не означает эффективное давление с целью завершения войны.



"Нерешительность посылает агрессору ложные сигналы. Она лишь затягивает войну. Сенатор Линдси Грэм хорошо это понимал", - добавил он.

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Нужно реальное давление на РФ

По словам министра, давно нужно было усвоить урок о том, как иметь дело с Россией: любой содержательный разговор с ними начинается только с реального давления и силы.

"Они будут игнорировать любые призывы к миру, если за ними стоит нерешительность. Они не уважают угрозы давления или промедления с решениями. Все это они просто не воспринимают всерьез", - сказал Сибига.

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Что предшествовало

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России