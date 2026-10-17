Сибига о решении США относительно исключений из закона Грэма: Нерешительность посылает агрессору ложные сигналы
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение США об исключениях из закона Линдси Грэм о санкциях против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
Ложные сигналы РФ
Так, Сибига подчеркнул, что если россияне радуются вчерашнему решению в США, то это точно не означает эффективное давление с целью завершения войны.
"Нерешительность посылает агрессору ложные сигналы. Она лишь затягивает войну. Сенатор Линдси Грэм хорошо это понимал", - добавил он.
Нужно реальное давление на РФ
По словам министра, давно нужно было усвоить урок о том, как иметь дело с Россией: любой содержательный разговор с ними начинается только с реального давления и силы.
"Они будут игнорировать любые призывы к миру, если за ними стоит нерешительность. Они не уважают угрозы давления или промедления с решениями. Все это они просто не воспринимают всерьез", - сказал Сибига.
Что предшествовало
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители.
Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России
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В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).
- 10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.
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28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.
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7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против - лишь 11.
- 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против - 159.
- Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.
- В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 сентября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.
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Зате як смішно було, коли Порошенко з трибуни ООН показував документи окупантів і частину розстріляної маршрутки! То фігня! А от розказати з трибуни ООН про "замах" на Шефіра чи посваритись з Південною Кореєю...
Зате мітинг під КМДА пройшов нормальок (як і проти відставки Федорова). І без узгодження з Банковою таке б точно не дозволили або розігнали.
Не знаю, як кому, а мені все більше здається (та що там! Я майже впевнений!), що слова з Банкової лунають правильні, а дії - навпаки. А сподіватись на те, що янєлох виконає хоч одну свою обіцянку (окрім "я вам нічєво нє должєн" і "я ваш вирок") - марна справа. Тим більш, якщо згадати про "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"...
і ось цей графічний аналіз ( малюнок) має бути у всіх ЗМІ світу ‼️