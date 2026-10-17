США будут продолжать снимать санкции с РФ, "diesel deal" - лишь первый шаг, - Зеленский

Вероятно, США будут продолжать снимать санкции с РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Реакция Зеленского

"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что "diesel deal" — это лишь первый шаг. Мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина. Наоборот, он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка. И все же мы очень надеемся, и я лично, что президент США будет делать все, чтобы Путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике, прекратил эту войну. Но еще раз: ограничением ответных мер Украины в отношении России за то, что они убивают наших людей, этого не добиться. И снятием санкций — тем более", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский отдельно подчеркнул, что ожидает нескольких шагов со стороны США по снятию санкций с России.

Отдельно он выразил разочарование в связи с решением Дональда Трампа по законопроекту Линдси Грэма. Зеленский напомнил, что сенатор Грэм очень поддерживал Украину и накануне смерти как раз посещал нашу страну.

"Была двухпартийная поддержка этого закона. И сейчас решение заблокировать все это, мне кажется, неправильно и помогает только русским", — подчеркнул Зеленский.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Трамп приостановил действие закона о санкциях против стран, покупающих российские энергоносители.