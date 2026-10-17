В Кремле назвали историческим решение Трампа приостановить санкционные ограничения против России
Спецпредставитель российского правителя Кирилл Дмитриев назвал "историческим моментом" решение президента США Дональда Трампа приостановить действие отдельных положений "закона Грэма", предусматривающих ограничения в отношении России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
По словам представителя Кремля, "закон Грэма" мог бы фактически полностью остановить экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.
Дмитриев утверждает, что такие ограничения нанесли бы серьезный ущерб прежде всего американской экономике и мировым рынкам.
"Приостановка действия некоторых положений "закона Грема" является важным и поистине историческим моментом… Экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной экономической стабильности и закладывает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира", - написал он.
В Кремле призвали к диалогу вместо санкций
Дмитриев также заявил, что России и США нужны не санкции и конфронтация, а диалог и взаимовыгодное сотрудничество.
"Вместо санкций и конфронтации нам нужны диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность", - отметил представитель Кремля.
Что этому предшествовало?
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители.
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