У Кремлі назвали історичним рішення Трампа призупинити санкційні обмеження проти Росії

Спецпредставник російського правителя Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень "закону Грема", які передбачають обмеження проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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За словами представника Кремля, "закон Грема" міг би фактично повністю зупинити економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами.

Дмитрієв стверджує, що такі обмеження завдали б серйозної шкоди передусім американській економіці та світовим ринкам.

"Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру", - написав він.

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У Кремлі закликали до діалогу замість санкцій

Дмитрієв також заявив, що Росії та США потрібні не санкції та конфронтація, а діалог і взаємовигідна співпраця.

"Замість санкцій і конфронтації нам потрібні діалог, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність", - зазначив представник Кремля.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

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