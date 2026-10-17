УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12464 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії Трамп призупинив санкції проти покупців російської нафти
3 653 48

У Кремлі назвали історичним рішення Трампа призупинити санкційні обмеження проти Росії

Дмитрієв назвав історичним крок Трампа щодо обмежень проти Росії

Спецпредставник російського правителя Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень "закону Грема", які передбачають обмеження проти Росії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами представника Кремля, "закон Грема" міг би фактично повністю зупинити економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами.

Дмитрієв стверджує, що такі обмеження завдали б серйозної шкоди передусім американській економіці та світовим ринкам.

"Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та РФ обговорюють низку спільних проєктів у сфері дата-центрів, - Дмитрієв

У Кремлі закликали до діалогу замість санкцій

Дмитрієв також заявив, що Росії та США потрібні не санкції та конфронтація, а діалог і взаємовигідна співпраця.

"Замість санкцій і конфронтації нам потрібні діалог, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність", - зазначив представник Кремля.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вкотре підтверджує, що стоїть на боці кровожерливого бандита, - Блюменталь

Автор: 

Трамп Дональд (8490) Дмитрієв Кирило (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Якої серйозної шкоди передусім американській економіці та світовим ринкам? Економіка параші рівна економіці одного штату США, я вже не говорю про світовий ринок. Руда потвора сидить у кримлівського ***** на гачку та є такою ж самою паскудою як і сам і *****.
показати весь коментар
17.10.2026 11:29 Відповісти
+13
Трамп ворог і ніц з тим не зробиш.
показати весь коментар
17.10.2026 11:23 Відповісти
+10
Трамп свій чел в чужій команді - дмітрієв
показати весь коментар
17.10.2026 11:21 Відповісти

Завантаження...

 
 