США продовжуватимуть зняття санкцій з РФ, "diesel deal" - лише перший крок, - Зеленський

Ймовірно, США продовжуватимуть зняття санкцій з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Реакція Зеленського

"На жаль, зняття санкцій будуть продовжуватися. Я вважаю, що "diesel deal" - це лише перший крок. Мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна. Навпаки, він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка. І все ж таки, ми дуже надіємося, і я особисто, що президент США буде робити все, щоби Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Але ще раз, обмеженням відповідей України по Росії за те, що вони вбивають наших людей - цього не зробиш. І зняттям санкцій тим більше", - наголосив глава держави.

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Зеленський окремо наголосив, що очікує кілька кроків з боку США щодо зняття санкцій з Росії.

Окремо він висловив розчарування через рішення Дональда Трампа щодо законопроєкту Ліндсі Грема. Зеленський нагадав, що сенатор Грем дуже підтримував Україну і напередодні смерті якраз відвідував нашу державу.

"Була двопартійна підтримка цього закону. І зараз рішення все це заблокувати, мені здається, це неправильно і допомагає тільки рускім", - наголосив Зеленський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Трамп призупинив дію закону про санкції проти країн, які купують російські енергоносії.