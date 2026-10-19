Европарламент обсудит 20 октября отказ Трампа от санкций против РФ

Фото: Пятрас Ауштрявічюс

Европейский парламент включит в повестку дня на вторник, 20 октября, заявление об отказе администрации президента США Дональда Трампа от санкций против России, предусмотренных законодательной инициативой покойного сенатора Линдси Грэма.

С этим предложением выступил евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Критика решения Трампа

Евродепутат заявил, что в условиях ослабления России на фронте усиление экономического давления могло бы заставить Москву сесть за стол переговоров о прекращении войны против Украины.

"Вместо этого мы видим совершенно иные действия администрации Трампа: отмену санкций, приглашение России поставлять топливо на мировой рынок, [что позволяет ей] получать больше ресурсов для финансирования войны", — сказал Ауштрявичюс.

По итогам голосования Европарламент поддержал предложение. Соответствующее заявление Еврокомиссии запланировано в качестве последнего пункта повестки дня на 20 октября.

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Что предшествовало

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители. Ограничения должны были вступить в силу 18 октября. Свое решение Трамп объяснил национальными интересами США.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 сентября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

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