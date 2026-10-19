Європарламент обговорить 20 жовтня відмову Трампа від санкцій проти РФ

Фото: Пятрас Ауштрявічюс

Європейський парламент включить до порядку денного на вівторок, 20 жовтня, заяву щодо відмови адміністрації президента США Дональда Трампа від санкцій проти Росії, передбачених законодавчою ініціативою покійного сенатора Ліндсі Грема.

Пропозицію висунув євродепутат Пятрас Ауштрявічюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Критика рішення Трампа

Євродепутат заявив, що в умовах ослаблення Росії на фронті посилення економічного тиску могло б змусити Москву сісти за стіл переговорів про завершення війни проти України.

"Натомість ми бачимо зовсім інші дії адміністрації Трампа: скасування санкцій, запрошення Росії постачати паливо на світовий ринок, [що дозволяє їй] отримувати більше ресурсів для фінансування війни", – сказав Ауштрявічюс.

За результатами голосування Європарламент підтримав пропозицію. Відповідну заяву Єврокомісії запланували останнім пунктом порядку денного на 20 жовтня.

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Що передувало

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Обмеження мали набути чинності 18 жовтня. Своє рішення Трамп пояснив національними інтересами США.

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

У п'ятницю, 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 вересня) президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

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