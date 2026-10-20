Зеленський розпочав зустріч із спецпосланцем США Віткоффом у Норвегії

20 жовтня у Норвегії розпочалася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Деталі зустрічі

У зустрічі зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Разом із президентом Зеленським в перемовинах із Стівом Віткоффом будуть брати участь Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Медіа заявляє, що саме президент України звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч з представниками США.

Хоча Віткофф бере участь у зустрічі особисто, посланець США Джаред Кушнер мав приєднатися до неї дистанційно через нібито хворобу, повідомило агентство Reuters 19 жовтня з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

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Європейські представники

Очікується, що до обговорень також долучаться інші європейські посадовці — як повідомляється, серед них представники Великої Британії, Німеччини, Франції та Польщі.

ЄС представлятиме Бйорн Зайберт, керівник апарату голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомив "Kyiv Independent" високопоставлений чиновник Комісії.

Зайберт, якого вважають "правою рукою" фон дер Ляєн, раніше брав участь у попередньому раунді мирних переговорів 9 жовтня.

Лоренц Мейєр-Міннеманн, заступник керівника апарату в офісі Генерального секретаря НАТО, також візьме участь у переговорах, повідомив "Kyiv Independent" представник НАТО.

"Ми підтримуємо всі контакти, які можуть допомогти встановити мир. Ми також обговоримо питання посилення нашої протиповітряної оборони та спільного виробництва", — написав Зеленський у соцмережах після прибуття до Норвегії.

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