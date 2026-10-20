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Новини Візит Зеленського до Норвегії
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Зеленський зустрівся з Королем Норвегії: Говорили про повернення викрадених Росією українських дітей. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Королем Норвегії Гоконом VIII.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дякую Його Величності, уряду та всьому Норвезькому народу за підтримку України.

Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував Норвегії за підтримку України.

Дивіться: Зеленський прибув до Норвегії: заплановані зустрічі зі Стере, Стуббом та Віткоффом. ВIДЕО

Що передувало?

  • Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.
  • Згодом стало відомо, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.
  • Відомо, що Віткофф після перемовин у Норвегії поїде до Росії.

Читайте: Зеленський провів розмову зі Стере: Готуємо зустрічі та спільні рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) Норвегія (728)
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Топ коментарі
+7
Розкажи, йому, про 3000 "фламінго", нехай теж посміється...
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20.10.2026 16:58 Відповісти
+6
Їде куди не зовуть,балакає про те що нікому не цікаво, оце пристроївся за рахунок " наймудрішого наріду" в світі,а " наймудріший нарід" світу в цей час, в країні мрій рже, йому ж хуже вже не буде,
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20.10.2026 17:11 Відповісти
+4
Може я чогось не розумію. Може хто знає - яким чином король Норвегії до дітей, яких викрала орда?
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20.10.2026 17:08 Відповісти

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