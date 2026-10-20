Зеленський зустрівся з Королем Норвегії: Говорили про повернення викрадених Росією українських дітей. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із Королем Норвегії Гоконом VIII.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дякую Його Величності, уряду та всьому Норвезькому народу за підтримку України.
Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також подякував Норвегії за підтримку України.
Що передувало?
- Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня може відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.
- Згодом стало відомо, що Зеленський прибуде до Осло на переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії.
- Відомо, що Віткофф після перемовин у Норвегії поїде до Росії.
Топ коментарі
+7 Evgen Karpenko
показати весь коментар20.10.2026 16:58 Відповісти Посилання
+6 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар20.10.2026 17:11 Відповісти Посилання
+4 Петро Оленев
показати весь коментар20.10.2026 17:08 Відповісти Посилання
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