Віткофф і Кушнер цього тижня можуть поїхати до Норвегії на нові переговори щодо війни в Україні, - Reuters

Зять президента США Джаред Кушнер і спеціальний посланець Стів Віткофф цього тижня мають поїхати до Норвегії для нового раунду переговорів про завершення війни в Україні. Очікується, що на зустрічах буде присутній і Володимир Зеленський.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про переговори

За даними агентства, зустрічі мають відбутися найближчими днями. Співрозмовники Reuters, які говорили на умовах анонімності, наголосили, що розклад попередній і може змінитися. Двоє з них очікують, що Зеленський братиме участь у зустрічах.

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Напруга між Вашингтоном і Києвом

Reuters зазначає, що зустрічі відбуваються на тлі зростання напруги між Вашингтоном і Києвом. Зеленський останніми днями заявляв, що швидкість української системи Starshield було знижено внаслідок рішення американської політики, а також що США обмежили обмін розвідданими. Американські посадовці заперечили обидва твердження.

Україна використовує Starshield, яку виробляє SpaceX, для зв'язку на полі бою й роботи дронів. Контракт зі SpaceX має Міністерство оборони США, яке дозволяє Україні користуватися системою. За словами українських посадовців, обмеження швидкості Starshield призвело до загибелі цивільних, бо військові не змогли перехопити російські удари.

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