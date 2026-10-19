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Новости Мирные переговоры Переговоры с США
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Уиткофф и Кушнер на этой неделе могут отправиться в Норвегию на новые переговоры по поводу войны в Украине, - Reuters

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

Зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф на этой неделе должны отправиться в Норвегию для проведения нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине. Ожидается, что на встречах будет присутствовать и Владимир Зеленский.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех осведомлённых собеседников, пишет Цензор.НЕТ.

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Что известно о переговорах

По данным агентства, встречи должны состояться в ближайшие дни. Собеседники Reuters, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что график предварительный и может измениться. Двое из них ожидают, что Зеленский примет участие во встречах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с Виткоффом и Кушнером: Готовим следующие дипломатические шаги

Напряженность между Вашингтоном и Киевом

Reuters отмечает, что встречи проходят на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Киевом. Зеленский в последние дни заявлял, что скорость украинской системы Starshield была снижена вследствие решения американских властей, а также что США ограничили обмен разведданными. Американские чиновники опровергли оба утверждения.

  • Украина использует систему Starshield, производимую SpaceX, для связи на поле боя и управления дронами. Контракт с SpaceX заключено Министерством обороны США, которое разрешает Украине пользоваться этой системой. По словам украинских чиновников, ограничение скорости Starshield привело к гибели мирных жителей, поскольку военные не смогли перехватить российские удары. 

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Автор: 

Кушнер Джаред (168) Норвегия (879) переговоры (6093) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+7
Навіщо з цими покидьками зустрічатися?
Що, в Америці немає інших людей?
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20.10.2026 00:04 Ответить
+6
В Гондурас хай ще поїдуть
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19.10.2026 23:51 Ответить
+6
Заарештувати цих покидьків і жуліків. Із за них в Україні загинули діти.
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20.10.2026 00:16 Ответить

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