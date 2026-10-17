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Новости Переговоры с США
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Украина заинтересована в энергетическом перемирии и готовит встречу с представителями США, - Зеленский

Умеров готовит переговоры с США

Вчера, 16 октября, переговорная группа Украины провела переговоры с американской стороной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Контакты Украины с США

По его словам, Рустем Умеров беседовал с Джаредом Кушнером.

"Они договариваются о том, чтобы состоялась встреча. Я также готов встретиться с ними. Я думал, что они смогут найти время и возможность приехать в Брюссель. Но у американской стороны это не получилось. Думаю, на этой неделе они найдут возможность, и мы определимся с форматом встречи. Мы поддерживаем возможность диалога, нужно делать все, чтобы остановить Путина", — отметил Зеленский.

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Энергетическое перемирие

В частности, по его словам, Украина заинтересована в достижении договоренности об энергетическом перемирии.

"Эти встречи планируются", - резюмировал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) Кушнер Джаред (166) США (30791) Умеров Рустем (837)
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Топ комментарии
+13
Жирна зрадлива українська корупційна мавпа про щось перетерла із зятем рудого виблRдка, а Віслюк намагається видати цю ×ерню за якесь досягнення миру.
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17.10.2026 14:29 Ответить
+7
Зелена стратегія забалаболити трампона і його підручних до смерті
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17.10.2026 14:27 Ответить
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Знову поїдуть олені - ті, що небриті та неголені (умеров, буданов, хламідія)?
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17.10.2026 14:31 Ответить

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