Украина заинтересована в энергетическом перемирии и готовит встречу с представителями США, - Зеленский

Вчера, 16 октября, переговорная группа Украины провела переговоры с американской стороной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Контакты Украины с США

По его словам, Рустем Умеров беседовал с Джаредом Кушнером.

"Они договариваются о том, чтобы состоялась встреча. Я также готов встретиться с ними. Я думал, что они смогут найти время и возможность приехать в Брюссель. Но у американской стороны это не получилось. Думаю, на этой неделе они найдут возможность, и мы определимся с форматом встречи. Мы поддерживаем возможность диалога, нужно делать все, чтобы остановить Путина", — отметил Зеленский.

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Энергетическое перемирие

В частности, по его словам, Украина заинтересована в достижении договоренности об энергетическом перемирии.

"Эти встречи планируются", - резюмировал он.

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