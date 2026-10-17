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Новини Переговори із США
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Україна зацікавлена в енергетичному перемир’ї та готує зустріч із представниками США, - Зеленський

умєров готує переговори зі США

Вчора, 16 жовтня, переговорна група України контактувала з американською стороною.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Контакти України зі США

За його словами, Рустем Умєров розмовляв із Джаредом Кушнером.

"Вони домовляються про те, щоб була зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Але не вийшло в американської сторони. Я думаю, що цього тижня вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу, треба робити все, щоб зупинити Путіна", - зазначив Зеленський.

Також читайте: США на перемовинах не погрожували Україні зупинити допомогу, але просили припинити удари по НПЗ РФ, - Reuters

Енергетичне перемир'я

Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена у домовленості про енергетичне перемир'я.

"Ці зустрічі плануються", - резюмував він.

Читайте: Команду України "використовують як ширму", - Зеленський про домовленості Трампа та Путіна

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Зеленський Володимир (27414) Кушнер Джаред (167) США (22964) Умєров Рустем (886)
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Топ коментарі
+13
Жирна зрадлива українська корупційна мавпа про щось перетерла із зятем рудого виблRдка, а Віслюк намагається видати цю ×ерню за якесь досягнення миру.
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17.10.2026 14:29 Відповісти
+7
Зелена стратегія забалаболити трампона і його підручних до смерті
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17.10.2026 14:27 Відповісти
+7
Знову поїдуть олені - ті, що небриті та неголені (умеров, буданов, хламідія)?
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17.10.2026 14:31 Відповісти

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