Україна зацікавлена в енергетичному перемир’ї та готує зустріч із представниками США, - Зеленський

Вчора, 16 жовтня, переговорна група України контактувала з американською стороною.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Контакти України зі США

За його словами, Рустем Умєров розмовляв із Джаредом Кушнером.

"Вони домовляються про те, щоб була зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Але не вийшло в американської сторони. Я думаю, що цього тижня вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу, треба робити все, щоб зупинити Путіна", - зазначив Зеленський.

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Енергетичне перемир'я

Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена у домовленості про енергетичне перемир'я.

"Ці зустрічі плануються", - резюмував він.

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