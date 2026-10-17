Україна зацікавлена в енергетичному перемир’ї та готує зустріч із представниками США, - Зеленський
Вчора, 16 жовтня, переговорна група України контактувала з американською стороною.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Контакти України зі США
За його словами, Рустем Умєров розмовляв із Джаредом Кушнером.
"Вони домовляються про те, щоб була зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Але не вийшло в американської сторони. Я думаю, що цього тижня вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу, треба робити все, щоб зупинити Путіна", - зазначив Зеленський.
Енергетичне перемир'я
Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена у домовленості про енергетичне перемир'я.
"Ці зустрічі плануються", - резюмував він.
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