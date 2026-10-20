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Новости Визит Зеленского в Норвегию
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Зеленский встретился с королем Норвегии: Говорили о возвращении похищенных Россией украинских детей. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с королём Норвегии Хоконом VIII.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Благодарю Его Величество, правительство и весь норвежский народ за поддержку Украины.

Говорили о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Мы должны вернуть каждого украинского ребенка. Обсудили, какие шаги мы можем предпринять для этого. Прилагаем максимальные усилия, чтобы помочь и нашим людям в оккупированных россиянами Олешках. Ситуация там просто ужасная", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.

Смотрите: Зеленский прибыл в Норвегию: запланированы встречи со Стере, Стуббом и Виткоффом. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: Зеленский провел беседу со Стере: Готовим встречи и совместные решения

Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Норвегия (881)
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Топ комментарии
+7
Розкажи, йому, про 3000 "фламінго", нехай теж посміється...
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20.10.2026 16:58 Ответить
+6
Їде куди не зовуть,балакає про те що нікому не цікаво, оце пристроївся за рахунок " наймудрішого наріду" в світі,а " наймудріший нарід" світу в цей час, в країні мрій рже, йому ж хуже вже не буде,
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20.10.2026 17:11 Ответить
+4
Може я чогось не розумію. Може хто знає - яким чином король Норвегії до дітей, яких викрала орда?
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20.10.2026 17:08 Ответить

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