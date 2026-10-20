Зеленский встретился с королем Норвегии: Говорили о возвращении похищенных Россией украинских детей. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с королём Норвегии Хоконом VIII.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Благодарю Его Величество, правительство и весь норвежский народ за поддержку Украины.
Говорили о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Мы должны вернуть каждого украинского ребенка. Обсудили, какие шаги мы можем предпринять для этого. Прилагаем максимальные усилия, чтобы помочь и нашим людям в оккупированных россиянами Олешках. Ситуация там просто ужасная", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.
Что предшествовало?
- Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе может посетить Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский прибудет в Осло на переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии.
- Известно, что Уиткофф после переговоров в Норвегии отправится в Россию.
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+7 Evgen Karpenko
показать весь комментарий20.10.2026 16:58 Ответить Ссылка
+6 Andrei Andreev #495049
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+4 Петро Оленев
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