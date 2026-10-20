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Новости Мирные переговоры
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Зеленский прибудет в Осло на переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии

Зеленский прибудет в Норвегию 20 октября для переговоров с США и Европой

20 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Норвегии Осло, где встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Премьер-министр Норвегии заявил, что Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу. По его словам, переговоры пройдут в рамках текущих дипломатических усилий в важный для Украины период.

"Президент Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу в рамках текущих дипломатических усилий в критический для Украины момент", - отметил Стере.

Президент Финляндии Александр Стубб также подтвердил участие в переговорах. Он сообщил, что основными темами станут российская агрессия против Украины и общая ситуация с безопасностью в Европе.

После встречи Зеленский, Стубб и Стере должны провести совместную пресс-конференцию, сообщили в правительстве Норвегии.

Присоединится ли к переговорам представитель Трампа

Накануне агентство Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе может посетить Норвегию для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

По информации агентства, к этим переговорам могут присоединиться Зеленский и представители европейских стран.

В то же время официального подтверждения участия Виткоффа или американской делегации именно во встрече Зеленского с лидерами Норвегии и Финляндии 20 октября пока нет.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Норвегия (881) Стубб Александр (251) Стёре Йонас Гар (58)
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Топ комментарии
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Чекаємо чергової втрати союзників. Закрийте цю обізяну не голену десь на Банковій. Нехай в якості ППО попрацює. Бо всі знають, там де зелька, ніколи не буває прильотів в радіусі 10 км.
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20.10.2026 10:22 Ответить
+6
Щоб що? Перекашляти з вітьком і зятьком?
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20.10.2026 10:19 Ответить
+5
Оманське ГнидЕ не вилазить із турне
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20.10.2026 10:38 Ответить

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