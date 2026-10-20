Зеленский и Рубио обсудили поставки ПВО, предупреждения о баллистических ракетах и возобновление работы Starlink

Президент Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Зеленского, беседа была содержательной — по тем вопросам, которые имеют значение.

"Благодарен за готовность помочь и четкую позицию. Во-первых — это перехватчики баллистических ракет, необходимые для защиты жизни. Во-вторых — раннее предупреждение о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно. В-третьих — ситуация вокруг Старлинка/Старшилда, которую нужно восстановить.

Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей. Договорились, что вскоре свяжемся снова для обмена информацией. Спасибо, Марко, за конструктивный подход! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" — добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени.

Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.

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