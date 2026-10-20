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Новости США возобновили обмен разведданными с Украиной
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Зеленский и Рубио обсудили поставки ПВО, предупреждения о баллистических ракетах и возобновление работы Starlink

Зеленский провел беседу с Рубио: что обсудили?

Президент Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Зеленского, беседа была содержательной — по тем вопросам, которые имеют значение.

"Благодарен за готовность помочь и четкую позицию. Во-первых — это перехватчики баллистических ракет, необходимые для защиты жизни. Во-вторых — раннее предупреждение о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно. В-третьих — ситуация вокруг Старлинка/Старшилда, которую нужно восстановить.

Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей. Договорились, что вскоре свяжемся снова для обмена информацией. Спасибо, Марко, за конструктивный подход! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" — добавил глава государства.

Читайте: США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени.
  • Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) США (30804) Рубио Марко (512)
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Топ комментарии
+4
ну потужний анонсік у вечірньому відосіку буде..
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20.10.2026 10:05 Ответить
+3
Что-то подсказывает что там о другом говорили. Патужничу теперь и американцы мозги вправляли. Что там твой голове творится интересно. Хотя по видосикам видно что там каша ещё та.
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20.10.2026 11:05 Ответить
+2
....і РУБЛІ-о...кремлівські бізнесмени продажні всі як один відбрані ФСБ
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20.10.2026 09:54 Ответить

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