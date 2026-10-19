Зависимость Европы от российских энергоносителей является одной из причин вторжения РФ в Украину, - Рубио

Госсекретарь США Рубио считает, что зависимость Европы от российских энергоносителей подтолкнула диктатора Путина к вторжению в Украину.

Об этом он заявил в интервью изданию Breitbart News Network, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Их (Европы. - Ред.) зависимость от российских энергоносителей - одна из причин, по которой Путин вторгся в Украину, ведь он считал, что может это сделать. Ведь он был убежден, что Европа ничего с этим не сделает. Поэтому я надеюсь, что они (европейцы. - Ред.) усвоили этот урок", - сказал он.

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В то же время, отметил Рубио, Европа уже начинает это осознавать, однако для того, чтобы исправить "последствия 20 лет преувеличенных экологических лозунгов, пренебрежения развитием собственного энергетического сектора и чрезмерной зависимости" от одного источника энергии, нужно время.

"Я надеюсь, что они это поняли, ведь от этого зависит будущее Европы. Сейчас их экономика, к сожалению, сталкивается с настоящей стагнацией в большинстве этих стран", - подытожил госсекретарь США.

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