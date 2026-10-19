РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17890 посетителей онлайн
Новости Заявления Рубио
3 340 21

Зависимость Европы от российских энергоносителей является одной из причин вторжения РФ в Украину, - Рубио

Рубио назвал одну из причин вторжения РФ в Украину

Госсекретарь США Рубио считает, что зависимость Европы от российских энергоносителей подтолкнула диктатора Путина к вторжению в Украину.

Об этом он заявил в интервью изданию Breitbart News Network, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Их (Европы. - Ред.) зависимость от российских энергоносителей - одна из причин, по которой Путин вторгся в Украину, ведь он считал, что может это сделать. Ведь он был убежден, что Европа ничего с этим не сделает. Поэтому я надеюсь, что они (европейцы. - Ред.) усвоили этот урок", - сказал он.

Читайте также: Разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина были, - Рубио

В то же время, отметил Рубио, Европа уже начинает это осознавать, однако для того, чтобы исправить "последствия 20 лет преувеличенных экологических лозунгов, пренебрежения развитием собственного энергетического сектора и чрезмерной зависимости" от одного источника энергии, нужно время.

"Я надеюсь, что они это поняли, ведь от этого зависит будущее Европы. Сейчас их экономика, к сожалению, сталкивается с настоящей стагнацией в большинстве этих стран", - подытожил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей из-за баллистических ударов РФ по домам Киева, - Рубио

Автор: 

Европа (2503) россия (90035) энергетика (3796) Рубио Марко (508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Саме тому Кушнер та Вітьков пропонували Європі знову починати купувати кацапський газ. Хтось забрехався зовсім.
показать весь комментарий
19.10.2026 15:52 Ответить
+11
Росіяни вирізали жителів Батурина теж через залежність Європи від російських енергоносіїв?
показать весь комментарий
19.10.2026 15:54 Ответить
+9
.. ну а якже твій шеф...рудий ідіот... який через посланців вітька і Зятька пропонують Європі відновити купівлю єнергоносіїв зі смердячої... з метою і думками...що ***** зразу захоче сісти за стіл переговорів? Судячи по заяві... у американській владі права рука не знає..що робить ліва?... ТО може рудому ідіоту треба роз*яснити про що мова... Заодно і показати мапу з Кримом..який омивається чотирма океанами зі всіх сторін...))))
показать весь комментарий
19.10.2026 15:53 Ответить

Загрузка...

 
 