Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей из-за баллистических ударов РФ по домам Киева, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президенту США Дональду Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей в результате попаданий российских баллистических ракет в жилые дома Киева.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Президенту также неприятно видеть кадры, на которых баллистическая ракета попадает в жилой дом в Киеве, в результате чего гибнут невинные мирные жители", - заявил госсекретарь США.

Рубио назвал переговоры о завершении войны сложными и изнурительными

По его словам, ситуация с гибелью гражданских лиц в результате ракетных ударов затрудняет попытки найти решение.

"Именно поэтому попытки найти решение этой ситуации были столь сложными и изнурительными", - отметил Рубио.

Он также отметил, что США на протяжении почти двух лет неоднократно пытались способствовать завершению войны. Несмотря на то, что достичь желаемого прогресса пока не удалось, Трамп, по словам госсекретаря, остается приверженным этой цели и готов использовать возможности для продвижения переговоров.

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Что предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, ещё восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

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