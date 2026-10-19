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Новости Обстрелы Киева
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Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей из-за баллистических ударов РФ по домам Киева, - Рубио

Рубио объяснил, почему переговоры о завершении войны сложны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президенту США Дональду Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей в результате попаданий российских баллистических ракет в жилые дома Киева. 

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Президенту также неприятно видеть кадры, на которых баллистическая ракета попадает в жилой дом в Киеве, в результате чего гибнут невинные мирные жители", - заявил госсекретарь США.

Рубио назвал переговоры о завершении войны сложными и изнурительными

По его словам, ситуация с гибелью гражданских лиц в результате ракетных ударов затрудняет попытки найти решение.

"Именно поэтому попытки найти решение этой ситуации были столь сложными и изнурительными", - отметил Рубио.

Он также отметил, что США на протяжении почти двух лет неоднократно пытались способствовать завершению войны. Несмотря на то, что достичь желаемого прогресса пока не удалось, Трамп, по словам госсекретаря, остается приверженным этой цели и готов использовать возможности для продвижения переговоров.

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Что предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, ещё восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

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Автор: 

Трамп Дональд (8448) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+28
Циничные гниды, слушать их трёп смысла не имеет а делать выводы и гадить этим скотам, приближая их крах, пожалуй стоит.
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19.10.2026 13:45 Ответить
+21
О, який чутливий знайшовся. Допоміг вбити цих людей і не хоче їх смертей бачити. Вони мають йому снитися до кінця життя. Йому і усим цим додікам з адміністрації та альтернативно обдарованим розумникам, які співали осанну оцій "величності".
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19.10.2026 13:47 Ответить
+16
Трампу так "неприємно", що на навіть не перестали повідомляти, що в наш бік летить балістика. Щоб не встигли сховатися.
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19.10.2026 13:52 Ответить

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