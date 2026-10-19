Трампу неприємно бачити загибель цивільних через балістичні удари РФ по будинках Києва, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президента США Дональду Трампу неприємно бачити загибель мирних жителів, унаслідок влучань російських балістичних ракет у житлові будинки Києва.

Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президенту також неприємно бачити кадри, на яких балістична ракета влучає в житловий будинок у Києві, внаслідок чого гинуть невинні мирні жителі", - заявив держсекретар США.

Рубіо назвав переговори про завершення війни складними й виснажливими

За його словами, ситуація із загибеллю цивільних унаслідок ракетних ударів ускладнює спроби знайти рішення.

"Саме тому спроби знайти рішення цієї ситуації були такими складними й виснажливими", – зазначив Рубіо.

Він також зазначив, що США протягом майже двох років неодноразово намагалися сприяти завершенню війни. Попри те, що досягти бажаного прогресу поки не вдалося, Трамп, за словами держсекретаря, залишається відданим цій меті та готовий використовувати можливості для просування переговорів.

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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.

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