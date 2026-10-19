Ракетний удар по Києву: пошкоджено льодові арени "Шалетт" і Fifty Ice Arena. ВІДЕО+ФОТО
Увечері 18 жовтня та в ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами й ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу та падіння уламків пошкоджень зазнали об’єкти спортивної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Skate Ukraine.
Зокрема, постраждала льодова арена "Шалетт", розташована на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі столиці. Пошкоджено також Fifty Ice Arena, яка працює в ТРЦ Cosmo Multimall.
Вибухова хвиля та уламки понівечили фасади будівель, вибили численні вікна й вітражі та завдали шкоди приміщенням, де тренуються українські спортсмени.
"Шалетт" - одна з небагатьох арен для повноцінних тренувань
Льодова арена "Шалетт" є однією з небагатьох ковзанок в Україні, придатних для повноцінної підготовки спортсменів. Тут тренуються фігуристи збірної України.
У 2011–2012 роках після знесення ковзанки "Крижинка" на арену "Шалетт" переїхала провідна дитячо-юнацька спортивна школа, де готують майбутніх фігуристів.
Серед спортсменів, які тренувалися на цій арені, - Іван Шмуратко, Анастасія Архипова, Іван Хобта та Віолетта Сєрова.
Що передувало?
- У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці: наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.
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