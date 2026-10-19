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Новости Обстрелы Киева
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Ракетный удар по Киеву: повреждены ледовые арены "Шалетт" и Fifty Ice Arena. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 18 октября и в ночь на 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела и падения обломков были повреждены объекты спортивной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Skate Ukraine.

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В частности, пострадала ледовая арена "Шалетт", расположенная на улице Города Шалетт, 6 в Днепровском районе столицы. Также повреждена Fifty Ice Arena, которая работает в ТРЦ Cosmo Multimall.

Взрывная волна и обломки повредили фасады зданий, выбили многочисленные окна и витражи и нанесли ущерб помещениям, где тренируются украинские спортсмены.

"Шалетт" — одна из немногих арен для полноценных тренировок

Ледовая арена "Шалетт" — одна из немногих катков в Украине, пригодных для полноценной подготовки спортсменов. Здесь тренируются фигуристы сборной Украины.

В 2011–2012 годах после сноса катка "Крижинка" на арену "Шалетт" переехала ведущая детско-юношеская спортивная школа, где готовят будущих фигуристов.

Среди спортсменов, тренировавшихся на этой арене, — Иван Шмуратко, Анастасия Архипова, Иван Хобта и Виолетта Серова.

Российская атака повредила арену
Российская атака повредила арену
Российская атака повредила арену

Что этому предшествовало?

  • В ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице: последствия зафиксированы как минимум в трех районах города.

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