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Враг атаковал энергетику, склады с лекарствами и железную дорогу в 11 областях, - Корецкий. ФОТОрепортаж

Основной целью российских атак этой ночью стали энергетика и инфраструктура.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

По его словам, зафиксированы повреждения и разрушения в Волынской, Киевской, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября
Обстрел Украины 19 октября

Премьер поблагодарил всех, кто расчищает завалы, работает над восстановлением атакованных объектов и заменой оборудования.

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Куда еще целился враг?

Также, как отмечается, россияне наносили удары по складам с лекарствами, железнодорожным станциям, торговым помещениям, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В Киеве погиб один человек, восемь пострадали. В Харьковской области ранены шесть человек, среди них двое детей, в Ровно пострадали два человека.

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Автор: 

Киев (27800) обстрел (36212) Корецкий Сергей (162)
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