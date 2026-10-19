Враг атаковал энергетику, склады с лекарствами и железную дорогу в 11 областях, - Корецкий. ФОТОрепортаж
Основной целью российских атак этой ночью стали энергетика и инфраструктура.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По его словам, зафиксированы повреждения и разрушения в Волынской, Киевской, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.
Премьер поблагодарил всех, кто расчищает завалы, работает над восстановлением атакованных объектов и заменой оборудования.
Куда еще целился враг?
Также, как отмечается, россияне наносили удары по складам с лекарствами, железнодорожным станциям, торговым помещениям, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.
В Киеве погиб один человек, восемь пострадали. В Харьковской области ранены шесть человек, среди них двое детей, в Ровно пострадали два человека.
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