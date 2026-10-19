Ворог атакував енергетику, склади з ліками та залізницю у 11 областях, - Корецький. ФОТОрепортаж

Основною ціллю російських атак цієї ночі була енергетика та інфраструктура.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

За його словавми, є пошкодження та руйнування у Волинській, Київській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях.















Прем'єр подякував всім, хто розбирає завали, працює над відновленням атакованих обʼєктів і заміною обладнання.

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Куди ще цілив ворог?

Також, че зазначається, росіяни били по складах із ліками, залізничних станціях, торгових приміщеннях, житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

У Києві загинула одна людина, восьмеро постраждали. На Харківщині поранено шістьох людей, серед них двоє дітей, у Рівному постраждало дві людини.

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