Ворог атакував енергетику, склади з ліками та залізницю у 11 областях, - Корецький. ФОТОрепортаж
Основною ціллю російських атак цієї ночі була енергетика та інфраструктура.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За його словавми, є пошкодження та руйнування у Волинській, Київській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях.
Прем'єр подякував всім, хто розбирає завали, працює над відновленням атакованих обʼєктів і заміною обладнання.
Куди ще цілив ворог?
Також, че зазначається, росіяни били по складах із ліками, залізничних станціях, торгових приміщеннях, житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.
У Києві загинула одна людина, восьмеро постраждали. На Харківщині поранено шістьох людей, серед них двоє дітей, у Рівному постраждало дві людини.
Будь ласка, зачекайте...
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