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Ворог атакував енергетику, склади з ліками та залізницю у 11 областях, - Корецький. ФОТОрепортаж

Основною ціллю російських атак цієї ночі була енергетика та інфраструктура.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

За його словавми, є пошкодження та руйнування у Волинській, Київській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях.

Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня
Обстріл України 19 жовтня

Прем'єр подякував всім, хто розбирає завали, працює над відновленням атакованих обʼєктів і заміною обладнання.

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Куди ще цілив ворог?

Також, че зазначається, росіяни били по складах із ліками, залізничних станціях, торгових приміщеннях, житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

У Києві загинула одна людина, восьмеро постраждали. На Харківщині поранено шістьох людей, серед них двоє дітей, у Рівному постраждало дві людини.

Також читайте: РФ вдарила балістикою по енергетиці Києва, Київщини і Харкова. Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було, - Зеленський

Автор: 

Київ (17434) обстріл (37547) Корецький Сергій (203)
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