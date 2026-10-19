УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13575 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Рубіо
3 341 21

Залежність Європи від російських енергоносіїв є однією з причин вторгнення РФ в Україну, - Рубіо

Рубіо назвав одну з причин вторгнення РФ до України

Держсекретар США Рубіо вважає, що залежність Європи від російських енергоносіїв підштовхнула диктатора Путіна до вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Breitbart News Network, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Їхня (Європи. - Ред.) залежність від російських енергоносіїв - одна з причин, чому Путін вторгся в Україну, адже він вважав, що може це зробити. Адже він був переконаний, що Європа нічого з цим не зробить. Тож я сподіваюся, що вони (європейці. - Ред.) засвоїли цей урок", - сказав він.

Також читайте: Розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були, - Рубіо

Водночас, зауважив Рубіо, Європа вже починає це усвідомлювати, проте для того, щоб виправити "наслідки 20 років перебільшених екологічних гасел, нехтування розвитком власного енергетичного сектору та надмірної залежності" від одного джерела енергії, потрібен час.

"Я сподіваюся, що вони це зрозуміли, адже від цього залежить майбутнє Європи. Наразі їхня економіка, на жаль, стикається зі справжньою стагнацією у більшості цих країн", - підсумував держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу неприємно бачити загибель цивільних через балістичні удари РФ по будинках Києва, - Рубіо

Автор: 

Європа (2013) росія (48322) енергетика (3806) Рубіо Марко (508)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Саме тому Кушнер та Вітьков пропонували Європі знову починати купувати кацапський газ. Хтось забрехався зовсім.
показати весь коментар
19.10.2026 15:52 Відповісти
+11
Росіяни вирізали жителів Батурина теж через залежність Європи від російських енергоносіїв?
показати весь коментар
19.10.2026 15:54 Відповісти
+9
.. ну а якже твій шеф...рудий ідіот... який через посланців вітька і Зятька пропонують Європі відновити купівлю єнергоносіїв зі смердячої... з метою і думками...що ***** зразу захоче сісти за стіл переговорів? Судячи по заяві... у американській владі права рука не знає..що робить ліва?... ТО може рудому ідіоту треба роз*яснити про що мова... Заодно і показати мапу з Кримом..який омивається чотирма океанами зі всіх сторін...))))
показати весь коментар
19.10.2026 15:53 Відповісти

Завантаження...

 
 