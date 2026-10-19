Залежність Європи від російських енергоносіїв є однією з причин вторгнення РФ в Україну, - Рубіо

Держсекретар США Рубіо вважає, що залежність Європи від російських енергоносіїв підштовхнула диктатора Путіна до вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Breitbart News Network, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Їхня (Європи. - Ред.) залежність від російських енергоносіїв - одна з причин, чому Путін вторгся в Україну, адже він вважав, що може це зробити. Адже він був переконаний, що Європа нічого з цим не зробить. Тож я сподіваюся, що вони (європейці. - Ред.) засвоїли цей урок", - сказав він.

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Водночас, зауважив Рубіо, Європа вже починає це усвідомлювати, проте для того, щоб виправити "наслідки 20 років перебільшених екологічних гасел, нехтування розвитком власного енергетичного сектору та надмірної залежності" від одного джерела енергії, потрібен час.

"Я сподіваюся, що вони це зрозуміли, адже від цього залежить майбутнє Європи. Наразі їхня економіка, на жаль, стикається зі справжньою стагнацією у більшості цих країн", - підсумував держсекретар США.

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