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Новини США відновили обмін розвідданими з Україною
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Зеленський та Рубіо обговорили постачання ППО, попередження про балістику та відновлення роботи Starlink

Зеленський провів розмову із Рубіо: що обговорили?

Президент Володимир Зеленський провів розмову із держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, це було предметно - по тих питаннях, які мають значення.

"Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію. Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити.

Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" - додав глава держави.

Читайте: США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
  • Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.

Також читайте: Залежність Європи від російських енергоносіїв є однією з причин вторгнення РФ в Україну, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) США (22979) Рубіо Марко (512)
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Топ коментарі
+4
ну потужний анонсік у вечірньому відосіку буде..
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20.10.2026 10:05 Відповісти
+3
Что-то подсказывает что там о другом говорили. Патужничу теперь и американцы мозги вправляли. Что там твой голове творится интересно. Хотя по видосикам видно что там каша ещё та.
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20.10.2026 11:05 Відповісти
+2
....і РУБЛІ-о...кремлівські бізнесмени продажні всі як один відбрані ФСБ
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20.10.2026 09:54 Відповісти

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