Зеленський та Рубіо обговорили постачання ППО, попередження про балістику та відновлення роботи Starlink

Президент Володимир Зеленський провів розмову із держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Зеленського, це було предметно - по тих питаннях, які мають значення.

"Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію. Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити.

Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" - додав глава держави.

Читайте: США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.

Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.

Також читайте: Залежність Європи від російських енергоносіїв є однією з причин вторгнення РФ в Україну, - Рубіо