Зеленський та Рубіо обговорили постачання ППО, попередження про балістику та відновлення роботи Starlink
Президент Володимир Зеленський провів розмову із держсекретарем США Марко Рубіо.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Зеленського, це було предметно - по тих питаннях, які мають значення.
"Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію. Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити.
Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" - додав глава держави.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
- Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.
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