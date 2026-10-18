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Новини США відновили обмін розвідданими з Україною
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США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Зеленський про обмін розвідданими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що Зеленський повідомив, що США знову діляться розвідувальною інформацією після того, як цей процес був заблокований протягом "певного часу".

Більше інформації не повідомляється.

Також читайте: Розвідка США попередила Україну, що негайно припинить обмін даними у разі нових ударів по НПЗ РФ, - WP

Ситуація з розвідданими США

  • 10 жовтня американське видання Axios повідомила, що представники Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер могли погрожувати припиненням передачі розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас Віткофф заперечив інформацію про такі погрози.
  • Увечері 12 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Ракети влучили в цивільну інфраструктуру.
  • 13 жовтня Володимир Зеленський підтвердив, що напередодні під час удару пʼятьма балістичними ракетами по Києву, Україна не отримала від партнерів розвідданих щодо пусків цілей.
  • Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна продовжує отримувати американські розвідувальні дані.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв надання американських розвідувальних даних Україні.

Також читайте: Україна отримує розвіддані від десятків країн, але про балістику - саме від США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) розвідка (3961) США (22979)
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Топ коментарі
+10
Відновили обмін, якій, зі слів Сибіги і так не припинявся? Ви там хоч іноді координуйтеся, щоб пиндіти синхронно.
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18.10.2026 15:24 Відповісти
+6
С Рыжим дегенератом надо пожёстче, ему так больше нравится...
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18.10.2026 15:26 Відповісти
+6
Чт своєю смертю помер Грем??? Багато співпадінь... Такий сценарій - санкції смерть і відміна санкцій..І ось тепер гальма були на розвідданих, Старлінк...
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18.10.2026 15:30 Відповісти

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