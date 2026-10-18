США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после приостановки на "определенное время" США возобновили обмен разведывательными данными.
Об этом он сказал в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что Зеленский сообщил, что США вновь делятся разведывательной информацией после того, как этот процесс был заблокирован в течение "определенного времени".
Более подробной информации не сообщается.
Ситуация с разведданными США
- 10 октября американское издание Axios сообщило, что представители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могли угрожать прекращением передачи разведданных из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Виткофф опроверг информацию о таких угрозах.
- Вечером 12 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.
- 13 октября Владимир Зеленский подтвердил, что накануне во время удара пятью баллистическими ракетами по Киеву Украина не получила от партнеров разведданных о пусках целей.
- В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина продолжает получать американские разведывательные данные.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал предоставлять Украине американские разведывательные данные.
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