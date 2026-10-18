РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12536 посетителей онлайн
Новости США возобновили обмен разведданными с Украиной
3 161 29

США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

Зеленский об обмене разведданными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после приостановки на "определенное время" США возобновили обмен разведывательными данными.

Об этом он сказал в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, отмечается, что Зеленский сообщил, что США вновь делятся разведывательной информацией после того, как этот процесс был заблокирован в течение "определенного времени".

Более подробной информации не сообщается.

Читайте также: Разведка США предупредила Украину, что немедленно прекратит обмен данными в случае новых ударов по НПЗ РФ, - WP

Ситуация с разведданными США

  • 10 октября американское издание Axios сообщило, что представители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могли угрожать прекращением передачи разведданных из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Виткофф опроверг информацию о таких угрозах.
  • Вечером 12 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.
  • 13 октября Владимир Зеленский подтвердил, что накануне во время удара пятью баллистическими ракетами по Киеву Украина не получила от партнеров разведданных о пусках целей.
  • В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина продолжает получать американские разведывательные данные.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал предоставлять Украине американские разведывательные данные.

Читайте также: Украина получает разведданные от десятков стран, но о баллистике - именно от США, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (26268) разведка (4340) США (30804)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Відновили обмін, якій, зі слів Сибіги і так не припинявся? Ви там хоч іноді координуйтеся, щоб пиндіти синхронно.
показать весь комментарий
18.10.2026 15:24 Ответить
+6
С Рыжим дегенератом надо пожёстче, ему так больше нравится...
показать весь комментарий
18.10.2026 15:26 Ответить
+6
Чт своєю смертю помер Грем??? Багато співпадінь... Такий сценарій - санкції смерть і відміна санкцій..І ось тепер гальма були на розвідданих, Старлінк...
показать весь комментарий
18.10.2026 15:30 Ответить

Загрузка...

 
 