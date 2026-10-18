США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после приостановки на "определенное время" США возобновили обмен разведывательными данными.

Об этом он сказал в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что Зеленский сообщил, что США вновь делятся разведывательной информацией после того, как этот процесс был заблокирован в течение "определенного времени".

Более подробной информации не сообщается.

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Ситуация с разведданными США

10 октября американское издание Axios сообщило, что представители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могли угрожать прекращением передачи разведданных из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Виткофф опроверг информацию о таких угрозах.

Вечером 12 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.

13 октября Владимир Зеленский подтвердил, что накануне во время удара пятью баллистическими ракетами по Киеву Украина не получила от партнеров разведданных о пусках целей.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина продолжает получать американские разведывательные данные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал предоставлять Украине американские разведывательные данные.

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